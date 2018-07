Paris, France

Plus que la capacité totale du Stade de France : 90.000 fans des bleus pourront suivre la finale de l'équipe de France contre la Croatie ce dimanche, à partir de 17 heures, sur écran géant.

6 entrées pour les spectateurs

Conditions exceptionnelles pour sécuriser cette fan zone géante, dimanche en plein cœur de Paris. Le Champ-de-Mars sera entièrement barriéré pour former un espace clos, et la Tour Eiffel fermée toute la journée (elle le sera aussi la veille, samedi, en raison des festivités du 14 juillet). Il y a aura 6 entrées pour le public, où les spectateurs passeront par deux étapes de contrôle : d'abord un pré-filtrage effectué par les forces de l'ordre, puis un second filtrage mené par des agents de sécurité privée.

Stations de RER C fermées

Mieux vaut arriver tôt : la Préfecture de Police conseille d'être sur place vers 13 heures. Attention, les stations de RER Champ-de-Mars - Tour Eiffel et Pont de l'Alma seront fermées à partir de 13h.Ce sont les unités de forces mobiles qui seront chargées de veiller sur le site.

Une sécurisation inédite

Mais la mobilisation policière sera bien plus vaste à l'échelle parisienne, ce soir de finale : en tout ce sont près de 4.000 membres des forces de l'ordre, mais aussi 300 personnels de secours et 400 agents de sécurité qui seront mobilisés, à l'occasion du match des bleus pour le titre mondial.