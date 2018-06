Qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial 2018, les Bleus conservent la première place du groupe C après leur match nul face au Danemark (0-0), ce mardi 26 juin à Moscou.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après ses deux premières victoires face à l'Australie et le Pérou, l'équipe de France a fait match nul (0-0) face au Danemark pour son troisième et dernier match de poule ce mardi 26 juin, à Moscou. Il s'agit du premier 0-0 de cette Coupe du monde.

L'objectif des Bleus, conserver la première place du groupe C, est rempli mais après deux premières prestations mitigées, une victoire nette et sans bavure aurait rassuré les supporters tricolores, nombreux à siffler la prestation assez terne des Français dans le stade moscovite.

Pour ce match, Didier Deschamps avait choisi de faire appel à des joueurs qui n'avaient pas encore été titularisés et de présenter un onze profondément renouvelé avec six changements dont la titularisation du gardien Steve Mandanda et du milieu offensif Thomas Lemar.

Le Danemark est également qualifié pour les huitièmes de finale.

