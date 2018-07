Ce sera l'Uruguay en quarts de finale. Samedi soir, après la qualification de la France contre l'Argentine, ce sont les Uruguayens qui ont sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo, grace à un doublé d'Edinson Cavani. Les Français affronteront donc l'Uruguay vendredi 6 juillet après-midi au stade de Nijni Novgorod.

Avec l'élimination de l'Argentine et du Portugal, Messi et Ronaldo sont hors course, le Mondial de football 2018 vient de perdre dix Ballons d'or d'un coup, les deux joueurs en ayant obtenu cinq chacun.

Absence de Cavani ?

Alors qu'il était auteur d'un doublé (7e et 62e), Edinson Cavani est sorti sur blessure à la 74e minute, épaulé par son adversaire du jour Cristiano Ronaldo, expliquant avoir ressenti "une douleur (...) un pincement pendant une action". "Je n'ai pas pu continuer" a déclaré l'attaquant star à la fin du match Uruguay-Portugal.

Le joueur espère bien participer au quart contre la France, "on va mettre toute l'envie possible pour continuer avec toute l'équipe et être sur le terrain", a ajouté l'attaquant du PSG. "Nous sommes seulement inquiets mais nous ne pouvons pas dire à quel point cette blessure est sérieuse", a souligné pour sa part l'entraîneur urugayen Oscar Tabarez, lors de la conférence de presse d'après-match.