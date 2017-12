Mondial 2018 : la France avec le Pérou, le Danemark et l'Australie

Les Bleus de Didier Deschamps affronteront le Pérou, le Danemark et l'Australie dans le groupe C du Mondial 2018 selon le tirage au sort qui s'est déroulé vendredi en Russie, pays-hôte. Un événement planétaire à vivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr.

Une chance au tirage. Le sort a été (encore) clément avec les Bleus de Didier Deschamps qui affronteront le Danemark, le Pérou et l'Australie dans le groupe C de la Coupe du monde qui se déroule en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.

Le calendrier des Bleus

France - Australie : samedi 16 juin (12h)

France - Pérou : jeudi 21 juin (14h)

Danemark - France : mardi 26 juin (16h)

à lire aussi Mondial 2018 : le programme complet et les horaires groupe par groupe

Les Bleus peaufineront leur préparation avec deux matches au mois de mars et trois autres au mois de mai, avant le début du Mondial, alors que la liste des 23 aura été annoncée. Des adversaires à déterminer qui devraient ressembler aux futurs adversaires des hommes de Didier Deschamps lors du Mondial.

Les Bleus ont l'obligation d'arriver en Russie cinq jours avant leur entrée dans la compétition. Ils prendront leur quartier dans un hôtel à Istra, à l'ouest de Moscou, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale russe.

► Notre dossier Mondial 2018

© Visactu -

© Visactu -

© Visactu -