C’est fait ! La France est qualifiée pour les demi-finales du Mondial 2018. Les Bleus ont battu l'Uruguay (2-0) ce vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod, en Russie.

Après une première tentative, ratée, de Kylian Mbappé à la 15e minute, Raphaël Varane a inscrit le premier but tricolore sur un coup franc d'Antoine Griezmann (40e). Un but salué par une explosion de joie à Rouen notamment.

Les Rouennais ont célébré le but de la France sur la terrasse de #LaPlancha 🇫🇷🏆🇫🇷 pic.twitter.com/fwrSzMOar0 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) July 6, 2018

Un arrêt magistral d'Hugo Lloris a ensuite sauvé les Bleus de l'égalisation en fin de première période. Au retour des vestiaires, Antoine Griezmann a doublé la mise en marquant le 2e but tricolore (61e).

#CDM2018 Les Bleus sont qualifiés en demi-finale !! Victoire face à l'Uruguay (0-2). Les supporters explosent de joie au parc Gamenson de Périgueux. #AllezLesBleus#AllezLaFrance#URUFRApic.twitter.com/R46b6PFrBH — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 6, 2018

"Encore une marge de progression" pour Didier Deschamps

"On avait fait quelque chose de grand face à l'Argentine et aujourd'hui on a encore haussé notre niveau. J'ai une bonne équipe qui a encore une bonne marge de progression. Un manque d'expérience, ça se voit par moment un petit peu mais elle a tellement de générosité et de qualités aussi. On est dans le dernier carré de la Coupe du monde, je suis très fier pour mon groupe de 23 parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est ensemble et c'est pas évident parce qu'il y a six jours il y a eu un gros match et sur le plan psychologique on était un peu sur notre nuage et d'avoir remis les pendules à l'heure ce soir, c'est beau" a déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, sur TF1.

"Fier d'être français ! Dans tous les cas, ce ne sera pas une Coupe du monde ratée, ça c'est sûr, maintenant on va attendre notre adversaire. On verra bien ce qui se passe. Aujourd'hui l'important c'est qu'on n'a pas eu de blessés, pas eu de deuxième carton jaune aussi. Je vais récupérer Blaise (Matuidi) donc j'aurai tout le monde disponible pour la demi-finale. Elle vient vite, c'est dans quatre jours."

Les Bleus pourront compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. L’Élysée a confirmé que le président assistera mardi à la demi-finale en Russie.

En demi-finale, mardi, à Saint-Pétersbourg, la France affrontera le gagnant du match opposant le Brésil à la Belgique.

