Pour ce premier match de l'équipe de France face à l'Australie au Mondial 2018 à Kazan, les Bleus se sont imposés 2/1 face à l'Australie. Les Bleus empochent ainsi les 3 points de la victoire et prennent la tête de leur groupe.

L'équipe de France de football s'est imposée 2/1 face à l'Australie ce samedi lors du premier matche de sa poule au Mondial 2018 à Kazan. Les buts côté français ont été inscrit par Griezmann (58') et Pogba (81'). Mais la rencontre a été plus difficile pour les Bleus que ce que l'on pouvait imaginer. La France assure l'essentiel en engrangeant les 3 points de la victoire. Dans le groupe C le Danemark rencontre le Pérou à 18h ce samedi.

La prochaine rencontre pour l'équipe de France ce sera face au Pérou, jeudi 21 juin à 17h.

Pas de démonstration de la France

Les Bleus ont ouvert le score (58'') avec un pénalty tiré par Antoine Griezmann. Ce pénalty avait été accordé par l'arbitre après consultation de la vidéo. Quelques instants après, les australiens ont égalisé eux aussi sur pénalty (62') suite à une faute de main commise dans la surface par Samuel Umtiti.

Ils ont ensuite peiné à reprendre la main sur la rencontre malgré l'entrée à la 70ème minute d'Olivier Giroud et Nabil Fékir, puis celle de Blaise Matuidi.

C'est finalement Paul Pogba qui a la 81ème minute redonne l'avantage à la France. Après un une-deux avec Giroud, le ballon touche la barre avant de rebondir derrière la ligne de but. Le milieu de terrain de l'équipe de France est soulagé "C'est très important de remporter la première victoire, c'était difficile, on n'a pas lâché". Interrogé sur son but Pogba conclut "(...) la balle est rentrée, c'est le principal. Marquer des oreilles, marquer du nez, marquer du pied, tant qu'elle rentre c'est bon".

L'attaquant français Antoine Griezmann considère lui qu'il faut encore hausser le niveau de jeu, mais que l'équipe sera plus tranquille pour la 2ème rencontre.

Une équipe de France à la peine en première mi-temps

Lors de la première mi-temps, c'est l'Australie qui s'est procurée les meilleures occasions avec un coup de franc dès la 11ème minute de jeu et une sortie du gardien Hugo Lloris à la 27ème minute.

17' Houuuuu quel arrêt d'Hugo Lloris sur sa ligne !!! Il se couche trèèèè vite ! #FRAAUS#FiersdetreBleuspic.twitter.com/6c0BLFJH0n — Equipe de France (@equipedefrance) June 16, 2018

Pour cette première rencontre, Didier deschamps a choisi de jouer la carte de la jeunesse en associant Antoine Griesmann à Kylian Mbappé et Ousmane Dembelé. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (31 buts), Olivier Giroud n'était pas sur le terrain au début de la rencontre.