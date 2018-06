C'est fait ! La France est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2018. Après leur victoire face à l'Australie, les Bleus ont battu le Pérou (1-0) ce jeudi 21 juin dans le spectaculaire stade d'Ekaterinbourg.

C'est Kylian Mbappé qui a libéré l'équipe de France en marquant son premier but en Coupe du monde. L'attaquant du PSG a ouvert le score à la 34e minute en prolongeant dans les filets un tir d'Olivier Giroud contré par un défenseur sud-américain.

Peu de temps avant (30e), Hugo Lloris avait repoussé la plus grosse occasion péruvienne de la première période, un tir à bout portant de Paolo Guerrero.

Ce but fait de Kylian Mbappé, 19 ans, le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur - Coupe du monde ou Euro - selon la Fifa.

"On est restés calmes et lucides"

A l'issue du match, le gardien et capitaine Hugo Lloris, qui fêtait sa 100e sélection, est apparu satisfait.

"C'était un match d'un niveau supérieur face à une très bonne équipe du Pérou qui a été agressive comme on s'y attendait. Je crois qu'avant tout, on a été très bons dans les duels, très solides. On est restés calmes et lucides dans les moments clés du match. On a eu pas mal de maîtrise" a -t-il déclaré.

"Après, on aurait pu faire un peu mieux dans l'utilisation du ballon notamment en deuxième mi-temps où il y avait de l'espace pour marquer un deuxième but et se mettre à l'abri. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle performance collective avec pas mal de discipline. C'est ce qu'on recherchait également. Kylian (Mbappé) sur le couloir droit fait un super match. Il a été concerné offensivement et défensivement. Il faut féliciter tout le monde. Les matches, il faut savoir les gagner 1-0, être fort dans la difficulté. Kanté est un leader à sa manière, il est tellement précieux dans la conservation et l'utilisation du ballon".

Déjà battu par le Danemark (1-0), le Pérou est éliminé.

