Splendide victoire et victoire méritée. Au terme de 90 folles minutes, l'équipe de France s'est imposée 4 buts à 3 face à l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Après l'ouverture du score pour la France signée Antoine Griezmann (11e) sur penalty provoqué par Kylian Mbappé, les Français étaient dans l'incertitude au terme de la première mi-temps après l'égalisation d'Angel Di Maria (41e). Les Bleus étaient en plus, au retour des vestiaires, rapidement menés par les Argentins (2-1 ; 48e, Mercado).

Mais les Bleus ont su réagir avec panache : trois buts, dont un de Pavard (57e), superbe reprise en demi-volée, et un doublé de Mbappé (64e, 68e). Le spectacle est là. Sur la fin de la rencontre, l'Argentine, en désespoir de cause, réussi à mettre un troisième but dans la lucarne française, tir signé Sergio Agüero (93e).

"Un grand match" pour Didier Deschamps

"C'était une grande affiche, ça a été un grand match. Il y a eu des erreurs, forcément. On était mal embarqué à 2-1 mais on a su faire ce qu'il fallait. On aurait pu se simplifier un peu la fin de match. Il y a eu des émotions. Je suis très heureux pour les joueurs d'aller chercher cette qualification pour les quarts" a déclaré sur TF1 Didier Deschamps, l'entraîneur des Bleus.

Le sélectionneur, a aussi expliqué ressentir "du bonheur" : "Comme je leur ai dit avant le match, ça fait des mois qu'ils pensent à ça, des semaines qu'on se prépare, c'est pour avoir des matches comme ça. Il fallait répondre, on a bien répondu. Des critiques, il y en aura toujours. Il y a une vérité du terrain. Ca passait par un match costaud et de qualité comme on l'a fait ce soir, même si on a fait des erreurs aussi, on a fait souffrir beaucoup les Argentins", a-t-il poursuivi.