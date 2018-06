Deuxième match pour les Bleus ce jeudi à 17 heures. Les Français affrontent les Péruviens, les Bianchi Roja. En Savoie, tous les Savoyards ne soutiendront pas la France. A Saint-Béron (Savoie), dans l'avant-pays, il y a un petit restaurant péruvien, Le Pérou, tenu par Claudia, Péruvienne d'origine. "Mon cœur sera pour le Pérou ce soir même si je suis Française depuis 18 ans !"

Mi-Français mi-Péruvien

Le mari de Claudia est Savoyard donc ce jeudi, le restaurant sera coupé en deux. "D'un côté il y aura du vin blanc et du saucisson et de l'autre il y aura bière et pop-corn", explique Claudia qui a déjà son maillot rouge et blanc.

Pour les quatre enfants du couple pas de moitié moitié. Ils seront tous aux couleurs péruviennes. Cela fait 36 ans que l'équipe n'a pas été qualifiée au Mondial de football. Il n'y aura donc qu'un seul maillot qui compte pour les petits footballeurs : celui du Pérou !