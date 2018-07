Brest, France

Si la France est en demi-finale de coupe du Monde, elle le doit en partie à Raphaël Varane. Et si Raphaël Varane est professionnel, il le doit en partie à Eric Assadourian.

Assadourian et Varane se sont connus à Lens. L'actuel directeur du centre de formation du Stade Brestois a entraîné l'actuel défenseur central de l'équipe de France et du Real Madrid, en 2010, dans l'équipe des moins de 19 ans (U19).

"Nous étions deux éducateurs avec Eric Sikora, se souvient Eric Assadourian, et on a immédiatement essayé de le promouvoir chez les pros. Mais des gens au-dessus de nous ont estimé qu'il n'était pas apte à travailler avec un groupe pro. Parce qu'il n'était pas assez costaud, qu'il allait souffrir dans les duels. Finalement, au bout de trois mois, ils l'ont incorporé. Il n'est jamais sorti de l'équipe, et il a signé au Real Madrid sept mois plus tard."

Pris en exemple devant tout le monde

Originaire des environs de Lille, Raphaël Varane a fait toute sa pré-formation et sa formation au pôle espoir de Liévin puis au RC Lens. Il était surclassé quand il évoluait en U19 avec Assadourian et Sikora.

Eric Assadourian : " Il démontrait déjà, à cet âge-là, une maturité de haut niveau. Il avait le comportement d'un joueur déjà aguerri, à travers ses gestes, ses attitudes, et son envie de réussir qui n'était pas exacerbée. Il ne le montrait pas à l'extérieur, mais il avait une forte intensité en lui (...). J'ai le souvenir qu'en milieu de saison, courant décembre ou janvier, je l'ai pris en exemple devant tout le monde. Les joueurs étaient U18 ou U19, lui était U17 et jouait régulièrement titulaire. En le désignant, en montrant son comportement sportif et comportemental, j'ai dit "prenez exemple sur Raphaël. Il est dans le vrai à tous points de vue. S'il continue comme ça, il sera capitaine de l'équipe de France dans peu de temps." Je ne parlais pas encore du Real, d'autant que son rêve était de jouer à Manchester United."

Le 30 novembre 2010, Raphaël Varane a disputé le deuxième match pro de sa carrière à Brest au stade Francis-Le Blé. La fameuse rencontre interrompue en raison des chutes de neige. Brest l'avait emporté 4-1, et Raphaël Varane était titulaire. Son troisième match pro s'est joué à Lorient, au Moustoir. Il était entré à la 78e minute, alors que le FCL menait 3-0.