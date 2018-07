Argentine, France

Les habitants d'Argentine étaient en bleu, blanc....et rouge ce samedi. Tous aux couleurs des Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde puisque "même si ont est Argentins, on est avant tout Français".

Le village savoyard Argentine, commune d'à peine 1 000 habitants n'a pas souhaité retransmettre la rencontre sur écran géant. Les habitants eux ne voulaient rater ce match pour rien au monde. Les vétérans du club de foot de Belleville, dont la plupart des joueurs sont Argentins et leurs familles ont regardé le match des Bleus ensemble.

Les Argentins avaient prédit une victoire des Bleus 5 buts à 0. "C'était un match très tendu jusqu'à la dernière minute, on a eu peur de l'égalisation. On a vu des buts magnifique. On est très heureux d'avoir gagné !" raconte l'un des habitants. L'équipe de France de football a gagné sa place en quarts de finale de la coupe du monde ce samedi en battant l'Argentine 4 buts à 3.

L'équipe des vétérans de football d'Aiguebelle et leurs familles, presque tous Argentins et fiers de la victoire des Bleus © Radio France - Sarah Gilmant

L'équipe de France affrontera l'Uruguay en quarts de finale le vendredi 6 juillet à 16h00.