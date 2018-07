La France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, mardi 10 juillet, en battant la Belgique 1-0 à Saint-Pétersbourg (Russie). Les Bleus affronteront dimanche le vainqueur du match Croatie-Angleterre, qui se jouera ce mercredi à 20h à Moscou.

S'ils restent concentrés sur la dernière marche, les Français n'ont pas boudé leur plaisir à l'issue de la rencontre.

"C'est exceptionnel, c'est un rêve de gosses"

"C'est inimaginable. Comme je l'ai dit, c'est le rêve de toute une vie, d'une future vie, de tout. Je n'ai pas les mots, c'est extraordinaire. Même dans mes plus grands rêves, et je suis un grand rêveur, je n'aurais jamais imaginé cela. Tout le monde est là, fiers de nous" a notamment réagi Kylian Mbappé sur TF1. "Maintenant, il reste quand même une étape mais on est quand même fiers de ce qu'on a fait. (Dans les vestiaires après le match) (Didier Deschamps) était content. On s'est tous embrassés, le président (de la FFF, Noël) Le Graët qui est arrivé, le président (de la République, Emmanuel) Macron aussi. Tout le monde est avec nous, on est tous ensemble. Tous les Français sont là, l'Arc de triomphe... il y a tout, il y a tout!"

Même joie et même émotion pour un autre pilier de l'attaque française, Olivier Giroud, lui aussi interviewé sur TF1 : "C'est exceptionnel, c'est un rêve de gosses. On est tellement fiers de partager ça avec nos proches, nos amis, nos familles et puis tous les Français. Ça n'a pas été facile jusqu'à la fin aujourd'hui. On est allés la chercher. Maintenant, il reste un match, 90 minutes, peut-être plus. Il faut aller la chercher. (...) Il me manque à chaque fois pas grand-chose (pour marquer). Soit je suis gêné au dernier moment, soit le défenseur revient bien. J'aurais souhaité aider l'équipe, faire le break ce soir, ou ouvrir le score. Ça n'a pas été le cas, mais encore un fois, je garde confiance en mes chances de marquer pour la finale et aider l'équipe à ramener cette Coupe. J'espère vraiment le faire en finale."

"Ce n'est plus un groupe, c'est une famille"

"C'est beau... C'est tout ce que je peux dire" a pour sa part commenté le milieu des Bleus, Paul Pogba, au micro de BeIN Sports. "J'étais content à l'Euro-2016. On avait fait quelque chose d'extraordinaire en battant l'Allemagne en demi-finale. Après, on est passés à côté en finale. Il ne faut pas que ça recommence. Aujourd'hui, on est en finale. C'est bien, on savoure un peu aujourd'hui. Dès demain, on se reconcentre pour le match. C'est Paul Pogba qui veut gagner la Coupe du monde. J'ai envie de la gagner (...) Ce n'est plus un groupe, c'est une famille. Il faut juste une confirmation."

Auteur du but de la qualification, le défenseur Samuel Umtiti s'est montré serein : "Je suis vraiment content pour le collectif et tous les Français", a-t-il expliqué sur TF1. "Il y a beaucoup de fierté et de bonheur dans ce groupe (...) On est vraiment heureux, on a atteint un objectif : aller en finale. C’est fait et on ressent beaucoup de satisfaction (...) On est loin de tout ça [la liesse populaire ndlr] mais on reçoit pas mal de vidéos et de messages, on sent que tout le monde est derrière nous. On sent beaucoup d’encouragement de tout le monde, c’est bien."

Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, décisif dans cette demi-finale, n’a pas non plus caché son bonheur de vivre "un moment fantastique" mais s'est refusé à "céder à l'euphorie." "On n'a pas le droit de rêver. On doit rester professionnel, mais on est là pour donner du rêve à nos supporters. On ne compte pas s'arrêter là" a-t-il précisé sur franceinfo. "Il y a encore une étape. On sait ce que c'est de perdre une finale. On ne veut pas revivre ce scénario."

