Le défenseur de l'équipe de France Djibril Sidibé a quitté prématurément l'entraînement à Istra (Russie) ce dimanche, au lendemain de la victoire des Bleus contre l'Argentine (4-3) en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Le joueur a pris un coup à la cheville droite, a signalé sur Twitter Xavier Montferran, commentateur de France Bleu pour le Mondial de football en Russie.

Le joueur de l'AS Monaco a pris un coup à la cheville droite lors d'une opposition et a du mal à poser le pied par terre. Djibril Sidibé s'entraînait avec dix autres coéquipiers qui n'ont pas ou peu joué contre l'Argentine.

Le défenseur Benjamin Mendy était lui toujours absent à l'entraînement, à cause d'un problème musculaire.

Retour sur terre avant France-Uruguay

L'équipe de France doit affronter l'Uruguay en quart de finale, vendredi 6 juillet, à 16h, à Nijni Novgorod. "L'Uruguay se rapproche peut-être plus du Pérou, c'est solide, agressif", a estimé le sélectionneur Didier Deschamps dimanche sur TF1 "C'est une équipe sud-américaine très difficile à jouer. (...) [En quart de finale,] la difficulté augmente, on va essayer de ne pas se voir plus beaux que l'on est. Les joueurs ont de l'ambition, moi aussi. On va avoir un match difficile."

Pour Antoine Griezmann, les joueurs uruguayens "vont jouer leur match, prendre leur temps, tomber, vont aller voir l'arbitre, c'est ce qu'on fait à l'Atlético, le match va être chiant, ils vont vouloir nous amener de leur côté".

Lors d'une conférence de presse, l'attaquant français est aussi revenu sur la possible blessure d'Edinson Cavani, attaquant star de l'Uruguay : "C'est le meilleur attaquant, il ne lâche rien, dans la surface il n'a besoin qu'une ou deux touches pour tirer. Cavani à Paris, il défend, avec l'Uruguay, il défend. S'il est blessé, ça va changer énormément de choses". Samedi soir, Cavani est sorti en boitillant du terrain, touché au mollet gauche lors du match Uruguay-Portugal.