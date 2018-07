Paris, France

Pas de journaliste, pas de public. Didier Deschamps et ses joueurs seront tranquilles vendredi pour préparer le grand rendez-vous. Le sélectionneur va peaufiner sa stratégie avec une mise en place du système de jeu qu'il a choisi pour affronter les Croates dimanche en finale de la coupe de monde de football. Cet entraînement sera le dernier au camp de base des Bleus à Kostrovo près d'Istra. Les joueurs partent samedi direction Moscou, à une heure de route environ. Ils passeront la nuit dans la capitale russe avant de rejoindre le stade Loujniki, l'enceinte du grand match, pour un dernier entraînement. La finale débute à 17h dimanche.

Reprise de l'exercice

Au lendemain de la demi-finale, nos footballeurs ont observé une journée de repos. Ils ont repris l'exercice jeudi avec un entraînement ouvert, cette fois, à la presse. L'équipe-type a été séparée en deux.

Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi ont trottiné tranquillement avec leur préparateur physique avant d'assister à la séance des remplaçant depuis le banc. Six autres titulaires ont consacré l'après-midi aux soins dans une salle proche des terrains. Il s'agit d'Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Leur état de santé n'inspire aucune inquiétude. D'ailleurs, Varane et Mbappé, tout sourire, sont sortis pour faire des étirements sur la pelouse.

Antoine Griezman est tellement détendu qu'il s'est permis de penser à autre chose. L'attaquant a posté sur les réseaux sociaux une photo de son cheval nommé Princesa. Il a annoncé la jument partante vendredi soir à hippodrome de Marseille Borély.