Châteaugay, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Dans le petit hall d'entrée, on remarque immédiatement un cadre accroché au mur avec un maillot dédicacé de l'AS Monaco. C'est celui de l'attaquant colombien, Radamel Falacao. Et c'est une vraie fierté pour le créateur de la société Oxsitis, Fabien Andrieux.

"L'anecdote, c'est qu'effectivement Falcao nous a offert ce maillot car il adorait notre boisson nutritionnelle avec une saveur spécifique au miel, et nous étions les seuls à le faire, il buvait ça à entrainement, et nous avons beaucoup appris auprès de l'AS Monaco depuis 2013, et on a fait évoluer notre gamme de produits pour exprimer tout notre savoir faire".

le maillot dédicacé offert par Radamel Falcao © Radio France - Jean-Pierre Morel

La société a été crée il y a maintenant tout juste dix ans, Fabien Andrieux est alors étudiant en Master dans une filière de Nutrition, et physiologie à l'université d'Auvergne. "On a commencé sur un bout de papier, sur les bancs de la fac, avec un mélangeur de boisson énergétiques pour un sac à dos avec poche à eau afin d'hydrater les pratiquants de trail running et de raid".

Et Oxsitis va très vite trouver ses clients. Essentiellement les clubs de sports professionnels de basket, rugby et football pour les produits nutritionnels.

Fabien Andrieux avec les barres énergisantes fournies aux Bleus © Radio France - Jean-Pierre Morel

Il y a un an, Oxsitis répond à l'appel d'offre lancé par la fédération française de football concernant les produits nutritionnels. Et la société auvergnate va être choisie parmi la vingtaine de candidats. "Les produits que nous fournissons à l'équipe de France sont les boissons de l'effort, des pâtes de fruit extrêmement innovantes fabriquées ici, et des barres de céréales". Mais Fabien Andrieux ne sait pas si M'Bapé, Griezmann ou Pogba apprécient ses pâtes de fruits et autres produits. Car Oxsitis n'est ni fournisseur officiel, ni partenaire des bleus. "Le milieu de l'équipe de France est très fermé, les seuls retours, c'est si c'est bon ou pas, mais c'est vrai que ce sont des produits techniques, très minéralisés, et souvent le goût n'est pas toujours très très bon, je me souviens d'une boisson de récupération pour laquelle les joueurs disaient, c'est super je n'ai pas mal aux jambes, mais c'est dégueulasse, alors on a beaucoup travailler depuis 4 ans pour aujourd'hui avoir des produits utilisés quotidiennement par les équipes avec lesquelles on travaille".

En Russie, la France, mais aussi la Tunisie et le Maroc utilisent les produits de la société auvergnate

Sur un secteur très concurrentiel, la société a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaire l'an dernier, en progression constante de 20% chaque année, et emploie actuellement 8 personnes.