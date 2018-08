Kingersheim, France

Ils sont enfin là ! Les premiers maillots de l’équipe de France de football avec la deuxième étoile arrivent dans les magasins. Nike, le fournisseur officiel gère la diffusion au compte-goutte.

Le magasin de l'enseigne Espace foot à Kingersheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin) a été livré jeudi matin d'une soixantaine de pièces seulement. Elles partent très vite.

La rareté pour susciter l'envie

"Honnêtement je ne comprends pas pourquoi on a si peu de maillots ! _Je pourrais en vendre de milliers_. Mardi après-midi, j'en ai reçu 60 pour le magasin de Mulhouse, entre 14h et 16h, j'en ai vendu 50 ! Ici à Kingersheim, j'en ai reçu aussi 60 ce matin et ils devraient partir dans la journée", raconte David Lambert, le gérant.

Le maillot coûte 85 euros et il n'y a que la taille adulte. Sans surprise c’est le nom de Kilian M'Bappé qui arrive largement en tête dans le choix du flocage sur le maillot.