Ils vont assister ce samedi au huitième de finale entre la France et l'Argentine à Kazan. Trois auvergnats vivent la coupe du monde sur place en Russie, au cœur de l'évènement. Une aventure pour Stéphane, Richard et David, des quadragénaires passionnés qui poussent derrière les Bleus.

C'est une idée qui fuse lors d'un repas pris en commun. "C'était un cassoulet il y a quelques mois, et on s'est dit que ce serait sympa d'aller à Moscou pour la coupe du monde" explique Stéphane. La recherche d'un appartement sur internent, l'achat des billets d'avions, et surtout dégoter les tickets pour aller dans les stades. Il a fallu tout organiser. "On a passé une journée sur le PC, à partir de 10 heures le matin sur le site officiel de la FIFA, et le soir, à 18 heures, on avait trois places pour chaque match qu'on voulait voir". Les sésames en poche, direction la Russie...

De Moscou à Kazan en train...

Nos trois compères sont arrivés au lendemain de la cérémonie d'ouverture à Moscou. "On a enchainé tout de suite avec Belgique-Tunisie, un super match avec un score de 5 buts à 2, c'était parfait pour entrer dans la compétition". Avec un camp de base dans la capitale russe, les trois auvergnats ont dû rejoindre Kazan dans un train de nuit pour aller encourager les Bleus.

Les supporters auvergnats arrivent à Kazan - Stéphane Chrzanovski

"L'accueil est incroyable, dès qu'on dit qu'on est français, les gens chantent la marseillaise, c'est très chaleureux". Les Fan Zone n'ont plus de secret pour le trio qui a vite trouvé ses marques en Russie. Le temps de poser ses valises, et direction Kazan où l'équipe de France va jouer son quart de finale contre l'Argentine.

A fond derrière les Bleus... Stéphane, supporter auvergnat

"Ca va être un super match, on est à fond derrière eux" poursuit Stéphane. David est lui aussi sous le charme russe, "Avec nos drapeaux français, on est bien vu par tout le monde, je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point là, tous les pays sont réunis, c'est beau".

l'accueil des russes à Kazan - Stéphane Chrzanovski

Ce samedi soir, les trois auvergnats seront à la Kazan Arena pour encourager l'équipe de France. "Allez les Bleus" lancent les Bougnats avant d'entonner la Marseillaise...