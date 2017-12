Mondial 2018 : les dates et les horaires des matches des Bleus

Où et quand voir les matches des Bleus ? Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2018 qui se déroule en Russie (14 juin - 15 juillet) a eu lieu ce vendredi à Moscou. Événement planétaire à suivre sur l’antenne de France Bleu et francebleu.fr.

Après avoir connu ses adversaires dans le groupe du Mondial 2018, la France connaît également les dates et les horaires de ses trois premiers matches face au Pérou, le Danemark et l'Australie.

Le calendrier des Bleus (heure française)

France - Australie : samedi 16 juin (12h)

France - Pérou : jeudi 21 juin (14h)

Danemark - France : mardi 26 juin (16h)

Le calendrier général

jeudi 14 juin : le match d'ouverture opposera le pays organisateur, la Russie, à l’Arabie Saoudite pour lancer le début de la phase de poules.

jeudi 28 juin : fin de la phase de groupes

samedi 30 juin - mardi 3 juillet : les huitièmes de finale se dérouleront à raison de deux rencontres par jour

vendredi 6 et samedi 7 juillet : les quarts de finale se disputeront à raison de deux rencontres par jour

mardi 10 juillet et mercredi 11 juillet : les deux demi-finales

samedi 14 juillet : le match pour la troisième place

dimanche 15 juillet : la finale de la Coupe du monde 2018

à lire aussi Mondial 2018 : le programme complet et les horaires groupe par groupe

Avant de tenter de conquérir ce titre planétaire, les Bleus peaufineront leur préparation avec deux matches au mois de mars et d'autres au mois de mai, avant le début du Mondial. Des adversaires à déterminer qui devraient ressembler aux futurs adversaires des hommes de Didier Deschamps lors de la Coupe du monde.

L'heure des matches

Les matches vont se disputer sur quatre fuseaux horaires différents. Mais la FIFA a harmonisé l'heure des rencontres (heures françaises).

Match d'ouverture (14 juin) : 17h

Trois matchs de poule par jour (15 juin- 24 juin) : 14h-17h-20h sauf le samedi 16 juin avec quatre matchs à 12h-15h-18h-21h

Dernières journées des poules (25 juin-28 juin) : quatre matchs par jour disputés par groupes dont deux à 16h et deux à 20h

Huitièmes de finale (30 juin- 3 juillet) : deux par jour à 16h et à 20h

Quarts de finale (6 juillet-7 juillet) : deux par jour à 16h et 20h.

Demi-finales (10 juillet-11 juillet) : une par jour à 20h

Match pour la troisième place (14 juillet) : 16h

Finale (15 juillet) : 17h

Les diffuseurs des matches

Cet événement planétaire est à vivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr, et particulièrement les matches de l'équipe de France.

A la télévision, les droits sont partagés entre la chaîne payante beIN Sports - qui retransmettra toutes les rencontres de la compétition - et le groupe TF1 (TF1 et TMC). Le groupe TF1 a annoncé qu'il diffuserait "les 16 plus belles rencontres des phases de poules, les cinq plus belles affiches des huitièmes de finale, les trois plus belles affiches des quarts de finales, les deux demi-finales finales, la petite finale et la finale".

► Notre dossier Mondial 2018

© Visactu -

© Visactu -