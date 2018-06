Franche-Comté, France

La liste est bien évidemment non exhaustive, pour l'instant, et ne demande d'ailleurs qu'à être enrichie par vos nombreuses contributions sur la page Facebook et le compte Twitter de France Bleu Besançon ! En attendant, voici déjà plusieurs lieux de rassemblements en Franche-Comté pour les supporters des Bleus (et pas seulement...) qui veulent vibrer ensemble devant les matchs, sur grands écrans, de la coupe du monde 2018 de football en Russie, durant un mois jusqu'à la finale du 15 juillet !

Les bons plans dans le Doubs

Locaux de "Intoo Habitat" (Pontarlier)

Le Pub de l'Etoile (Besançon)

Brasserie "Madigan's" (Besançon)

Restaurant "O Délices" (Beure)

Café Vaîtes (Besançon)

Brasserie "Bière du Doubs" (Nancray)

Restaurant Maccanzo (Devecey)

Brasserie "Le Fontaine Argent" (Besançon)

Restaurant L'Antr'Act (Besançon)

Chalet de la Source (Mouthe)

Play Arena (Besançon)

BBF Stadium (Chalezeule)

Brasserie "Au Doubs bonheur" (Besançon)

Gymnase Charles de Gaulle (Pontarlier)

Mairie de Torpes

Restaurant "Gladoux" (Fontain)

Les bons plans en Haute-Saône

Bar Restaurant ''Chez Claudine'' (Vesoul)

Brasserrie "Le Globe 4" (Vesoul)

"Café Français" (Vesoul)

Resturant "Chez Jane" (Vesoul)

Salle des Fêtes de Plancher-Bas

BHV / Brasserie de l'Hôtel de Ville (Vesoul)

Bar "Nulle Part Ailleurs" (Vesoul)

Bar "Planète Foot" (Vesoul)

Les bons plans dans le Jura