Reims, France

Ces moments-là restent gravés. Après la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du monde de football, des écrans géants seront déployés partout en France ce dimanche 15 juillet 2018. Pour communier avec les autres supporters dans la Marne et les Ardennes, vous trouverez des écrans géants dans les principales villes de la région. A Reims, au parc de Champagne et à Charleville-Mézières, place Ducale. À Châlons-en-Champagne, sauf contre-ordre de la préfecture, une projection est prévue à l'école des arts et métiers (l'ensam). A Tinqueux, un grand écran est installé au parc Croix Cordier. Tous ces rendez-vous se déroulent dans des conditions de sécurité très réglementées et nous vous conseillons d'arriver en avance si vous ne voulez pas rater une action des Bleus.

