Hauts-de-France, France

Avec la qualification de la France pour la finale de la Coupe du monde 2018, on sort les écrans géants dans toute la région Hauts-de-France. Avec notre carte interactive mise à jour régulièrement, découvrez où vous pourrez vivre cet événement historique en communion avec les autres supporters des Bleus (si nous ne l'avons pas encore recensé, indiquez "votre" écran géant via le formulaire en bas de la page).

Ce dimanche 15 juillet 2018, outre les nombreux bars et restaurants qui retransmettent les matchs, vous trouverez notamment un écran géant à Lille au Zénith sur réservation (mais pas sur la Grand'Place), à Valenciennes-Anzin (à la cité des Congrès, à réserver) et à Amiens (au Coliseum). De nombreuses autres communes du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne se mobilisent pour cette soirée exceptionnelle.

La plupart du temps, ces projections sont accompagnées de mesures de sécurité précises. Pensez à anticiper votre arrivée sur place si vous ne voulez pas rater une action des Bleus.

Signalez les écrans géants près de chez vous