Les Bleus affrontent la Belgique, ce mardi 10 juillet 2018 en demie-finale du Mondial de football. Le match est à 20 heures à Saint-Pétersbourg en Russie et à suivre en direct sur France Bleu. Plusieurs retransmissions sont également prévues en Côte-d'Or.

Côte-d'Or, France

Les supporters des Bleus seront derrière leur poste ce mardi soir pour suivre la demie-finale du Mondial entre la France et la Belgique. Un match que France Bleu vous propose de vivre en direct.

Et pour aller encourager les Bleus en Côte-d'or, vous avez plusieurs possibilités, il y a d'abord une retransmission sur écran géant proposée par la Ville de Dijon au Zénith. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, les portes vont ouvrir à 18 heures.

⚽️ #FRABEL#CM2018 Tous en bleu au Zénith de #Dijon !

Retransmission gratuite de la demi-finale France - Belgique

📅 Mardi 10 juillet

🕧 Ouverture des portes à 18h

📍 Zénith de Dijon

Ecran géant, ambiance musicale, de nombreux cadeaux à gagner...#DijonFieredetreBleuepic.twitter.com/mrmrywAD3H — Ville de Dijon (@dijon) July 6, 2018

Autre écran géant dans les jardins du Conseil départemental à Dijon. C'est gratuit et là aussi il y aura des animations autour du foot et même du théâtre en première partie avec la pièce baptisée "Le monologue du gardien de foot" par la compagnie SF, à partir de 18H30.

A Is-sur-Tille la commune va ouvrir la salle des Capucins à partir de 19h30 pour que les habitants viennent vivre le match ensemble.

⚽ Coupe du monde de la FIFA ⚽ : retransmission de la demi-finale

🇫🇷 FRANCE / 🇧🇪 BELGIQUE mardi 10 juillet à partir de 19h30 salle des Capucins#FIFA18#FRABELpic.twitter.com/rd6pEh5nXR — Ville d'Is-sur-Tille (@issurtille) July 8, 2018

Enfin à Gilly les Citteaux, le patron de la fromagerie Delin a invité quelques 300 personnes, ses salariés et des clients, à venir voir le match : il a loué un chapiteau et un écran géant et prévoit évidemment une dégustation de ses fromages.

Philippe Delin, le président de la fromagerie Delin à Gilly les Citteaux invite salariés et clients à venir voir le match France Belgique ce mardi soir. Copier

Philippe Delin (au centre), le patron de la fromagerie Delin à Gilly-les-Citteaux, avait déjà invité ses salariés et clients pour le quart-de-finale. - Page Facebook Fromagerie Delin Officiel

En Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, la ville propose aussi un écran géant square Chabas. Avec des accès restreints pour des questions de sécurité, à l'angle du Boulevard de la République-rue Michelet et à l'angle de la rue de la Banque-rue Lamartine. Rendez-vous dès 18 heures, buvette et restauration sur place.

Les touristes belges à Dijon à fond derrière les Diables Rouges

Au camping à Dijon, les touristes belges de passage sont nombreux. Ils pronostiquent une victoire des Diables rouges. Paul est en vacances pour trois semaines et se dirige vers le sud avec son camping-car, mais il ne rate aucun match de son équipe qu'il suit sur sa télévision. "Pas de problème, on va gagner minimum 2/0!"

Ce touriste belge, en vacances au camping à Dijon soutient les Diables rouges. © Radio France - Stéphanie Perenon

Stef et sa copine, sont originaires d'Anvers, ils s'apprêtent à reprendre la route et seront à Lyon dans un bar pour vivre la rencontre mais eux aussi ne doutent pas une seconde de la victoire des belges, "on est amis avec la France mais les belges vont l'emporter 2-1".

Stef et son amie, originaires d'Anvers, soutiennent l'équipe belge et pronostiquent une victoire 2-1 face aux Bleus. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un peu plus loin, Octave, Francis et Frédéric, des vacanciers en provenance de Dunkerque dans le Nord avouent qu'ils ne sont pas plus amateurs de foot que cela mais ils regarderont le match.

Originaires du Nord et de Dunkerque, ces trois amis ont le coeur qui balance, entre les Bleus et les belges. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Les belges sont nos voisins et amis, alors ce sera dur comme match mais on reste quand même derrière les Bleus! Mais si les Diables rouges l'emportent , ce sera bien pour eux car ils n'ont jamais gagné la Coupe, la chance à chacun !" conclut Frédéric.