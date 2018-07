Mondial 2018 : plus de 19 millions de téléspectateurs devant TF1 pour France-Belgique

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Plus de 19 millions de personnes étaient devant TF1 pour assister à la victoire des Bleus face à la Belgique (1-0) et l'accession en finale du Mondial de l'équipe de France mardi soir. C'est un record d'audience depuis 2016 et la demi-finale de l'Euro entre la France et l'Allemagne.