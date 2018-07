Le défenseur Samuel Umtiti et le milieu de terrain Paul Pogba, ont répondu aux questions des journalistes ce jeudi en conférence de presse à trois jours de la finale du Mondial contre la Croatie ce dimanche.

Umtiti et son duel face à Mandžukić

Samuel Umtiti, héros de la demi-finale face à la Belgique avec son but de la tête (1-0), s'est exprimé sur l'attaquant croate qu'il devra surveiller en finale : Mario Mandžukić. Le buteur du pays au damier, a été l'un des acteurs majeurs de la victoire face à l'Angleterre en demi-finale (2-1).

Ils ne faudra pas trop les laisser les jouer" - Samuel Umtiti, défenseur de l'équipe de France

"C'est vrai qu'on joue une Coupe du monde et face aux meilleures équipes il y a les meilleurs joueurs du monde. On a bien su gérer nos derniers matches face à de grands joueurs. Il faut faire attention à Mandzukic et Modric, comme on a pu le faire ces derniers jours.", a t-il expliqué.

Le défenseur du FC Barcelone a également donné son avis sur le milieu de terrain croate, Ivan Rakitić, qu'il côtoie en Catalogne. "Il est technique et a un très grand volume de jeu, il se complète très bien avec Modric. Ils ne faudra pas trop les laisser les jouer." a t-il expliqué.

📢💬 @samumtiti : Il ne faut pas laisser jouer Rakitic et Modric sinon ça va être trop facile pour eux... " ⚽🇫🇷 #Bleus#BFMLive#FRACRO



📺 La conférence de presse de Umtiti et Pogba à suivre en direct sur @BFMSportTV ➡ https://t.co/1AIhylo8Bxpic.twitter.com/EbIXI38XKi — RMC Sport (@RMCsport) July 12, 2018

Les Français ont-ils vraiment un avantage physique ?

La Croatie s'est qualifié en quart de finale du Mondial en s'imposant aux tirs au but contre le Danemark, en demi-finale contre la Russie et enfin en finale après les prolongations contre l'Angleterre. Avec un jour de moins de repos, la Croatie aura joué l'équivalent d'un match en plus que les Bleus sur cette Coupe du Monde. Pour Samuel Umtiti, les Croates ne vont rien lâcher.

"Je pense qu'en fin de compétition il y a de la fatigue. Ils doivent être fatigués mais quand on joue une finale la fatigue passe après, on n'y pense pas trop. On se dit qu'on peut être champion du monde donc je pense qu'ils vont continuer à courir comme ils l'ont fait sur les autres matches." a t-il expliqué.

Pogba veut son étoile

Paul Pogba a succédé à Samuel Umtiti en conférence de presse et s'est exprimé sur le parcours des Bleus et sur le souvenir de la défaite à l'Euro 2016 perdue contre le Portugal.

"J'espère vraiment gagner cette finale car les vacances après 2016 n'étaient pas bonnes du tout. Je connais le goût de la défaite en finale, ce n'est vraiment pas bon. C'est très amer. Je veux finir bien, avec le sourire, faire péter la France. On veut revoir ces images extraordinaires." a t-il expliqué.

Le milieu de terrain de Manchester United, critiqué au début du Mondial, réalise, jusqu'à maintenant, une Coupe du Monde exceptionnelle.

"Tu prends de la maturité avec l'âge. C'est un plaisir de défendre, de le faire ensemble. On a trouvé cet équilibre avec tout le monde, moi avec "NG" (Kanté) et avec Blaise "Matuidi", a t-il expliqué.

"On s'est tous bien trouvé. Juste de courir, défendre et attaquer ensemble, c'est là où on est le plus fort ", a t-il ajouté.

Il n'y aura pas de plan anti-Modric, mais un plan pour chaque croate"

Paul Pogba a donné son sentiment sur le jeu à mettre en place dimanche en finale. "Une finale, moi j'ai toujours appris que ça ne se joue pas, mais que ça se gagne. Il n'y aura pas de plan anti-Modric, mais un plan pour chaque croate. On va faire en sorte qu'ils ne soient pas en forme. Le plus important c'est la gniaque et la gagne, c'est tout." a t-il précisé.

Si la France a déjà une étoile sur son maillot, Paul Pogba souhaite, lui, avoir la sienne. "L'étoile, je l'ai sur le maillot mais je ne l'ai pas gagnée. Je la veux aussi", a t-il expliqué.