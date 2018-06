Les Bleus peu convaincants lors de leur premier match de la Coupe du Monde face à l’Australie samedi 16 juin ont tenu une conférence de presse dimanche matin. N’Golo Kanté et Lucas Hernandez ont expliqué que l’Equipe de France allait monter en puissance.

Après leur victoire peu convaincante face à l’Australie (2/1) samedi au Mondial 2018, les Bleus ont tenu une conférence de presse dimanche 17 juin en fin de matinée en Russie. N’Golo Kanté et Lucas Hernandez, deux des joueurs qui se sont le mieux tenus sur le terrain ont expliqué que l’Equipe de France allait monter en puissance.

Une équipe qui peut mieux faire

« C’était un match compliqué, ça ira mieux avec le temps », deux des joueurs de l’Equipe de France ont tenté d’expliquer la performance plutôt moyenne de l’Equipe de France lors de son premier match face à l’Australie samedi en Coupe du monde. La conférence de presse a eu lieu ce dimanche matin depuis la Russie.

«C’était un match particulier, on va prendre la mesure de la compétition et au fur à mesure, ça devrait prendre», explique rassurant N’Golo Kanté. Le milieu de terrain de l’Equipe de France souligne que l’essentiel est d’avoir gagné.

La préparation va payer

"La performance a été laborieuse" reconnait Lucas Hernandez, lors de la conférence de presse. Le défenseur latéral envoie aussi un message aux cadres et aux joueurs d’expérience sur lesquels il faut s’appuyer : "Les anciens joueurs, ils vont nous apprendre à avoir plus de communication sur le terrain. On va essayer de tout donner pour gagner ce match face au Pérou".

Lucas Hernandez qui ajoute : "la préparation va payer ".

L’Equipe de France est pour l’instant première du groupe C à égalité avec le Danemark qui a dominé le Pérou.

Les Bleus rencontrent les Sud-Américains jeudi 21 juin à Ekaterinbourg, puis les Scandinaves le 26 juin à Moscou.