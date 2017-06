Mondial 2018 : qualification directe, barrages, élimination... quel scénario (désormais) pour les Bleus ?

Après sa défaite en Suède (2-1) vendredi soir, la France a perdu la tête du groupe A. Avant leurs quatre derniers matchs, les Bleus n'ont plus leur destin en main pour se qualifier directement pour le Mondial 2018.

Est-ce une boulette qui va coûter cher aux hommes de Didier Deschamps ? Alors que le match nul se profilait vendredi soir à Solna, le gardien tricolore Hugo Lloris a effectué une mauvaise relance au pied qui a permis aux Suédois de s'imposer dans les dernières secondes (2-1) et de chiper la tête du groupe aux Bleus. Une chose est sûre : la France n'est plus maître de son destin.

La Suède et la France sont à égalité dans le groupe A (13 points), mais les Bleu et Jaune devancent les Bleus à la différence de buts (+8 contre +6). Les Pays-Bas reviennent à trois longueurs (10 points) après leur carton face au Luxembourg (5-0), alors que la Bulgarie (9 points) a perdu une occasion (défaite 2-1 au Belarus).

Les Suédois reviennent à égalité de points. Il nous reste 4 matchs pour reprendre la tête du groupe✊ #SUEFRA pic.twitter.com/yHc6EwQqOr — Equipe de France (@equipedefrance) June 9, 2017

Il existe trois scénarios alors qu'il reste quatre matches aux Bleus à disputer pour décrocher le sésame pour le Mondial 2018 en Russie :

une qualification directe en terminant en tête du groupe,

une 2e place pour passer par la case barrages,

toute autre place serait synonyme d'élimination.

Calendrier favorable

La bonne nouvelle pour les Tricolores, c'est leur calendrier favorable. Sur leurs quatre derniers matches au programme, les Bleus en ont trois à domicile (Pays-Bas, Luxembourg, Belarus) et un seul à l'extérieur, en Bulgarie. Un pays qui ravive forcément les souvenirs de 1993 et de l'incroyable non qualification pour le Mondial-1994, après la défaite sur le fil (2-1) au Parc des Princes.

Un sprint final plus abordable donc par rapport à ceux des rivaux : la Suède doit négocier trois déplacements et les Pays-Bas ont déjà affronté deux fois la lanterne rouge luxembourgeoise.

Accentuer la différence de buts

A la sortie de la rencontre vendredi soir, les Bleus l'ont martelé à l’image d'Antoine Griezmann : "Il nous reste quatre matches, à nous de travailler pour essayer de gagner les quatre. Il faudra y arriver, on verra après où on saura". Si cette prédiction se réalise et en cas de faux-pas de la Suède, les hommes de Didier Deschamps reprendront la première place de la poule pour jouer directement le Mondial 2018.

Autre cas de figure : faire la différence grâce à... la différence de buts. Actuellement à égalité (13 points au classement et même score à l'aller et au retour), la Suède est devant grâce à un meilleur goal-average (+8 contre +6). Aux Bleus donc d'enclencher la machine à marquer pour coiffer son concurrent.

Au pire, les barrages ?

Les équipes prétendantes à la prochaine Coupe du monde sont réparties en 9 groupes (sept de six, deux de cinq), dont les neuf premiers obtiendront directement leur sésame et les huit meilleurs deuxièmes s'affronteront dans des barrages.

Pour l'instant, la France doit passer par ce rendez-vous couperet aller-retour en novembre 2017 pour les quatre derniers billets. Comme ce fut le cas face à l'Ukraine pour aller à la Coupe du monde au Brésil en 2014. Nul doute que les Tricolores souhaitent avoir fait le nécessaire au soir du 10 octobre, lors du dernier match face à la Biélorussie pour s'épargner ce stress.

Gare aux Pays-Bas et à l’élimination

<div>Si les Français regardent devant, attention à jeter également un coup d’œil dans le rétroviseur. Derrière, les Pays-Bas (3e) sont à trois longueurs et possèdent une meilleure différence de buts (+7).</div>

Le prochain match de qualification face aux Néerlandais au Stade de France le 31 août ressemblera à une "finale" pour la 2e place. En cas de défaite de Lloris et sa bande, les Bleus se retrouveraient à la troisième place et donc potentiellement éliminés.