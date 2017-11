Mondial 2018 : quel serait le pire et le meilleur tirage au sort pour les Bleus ?

Le tirage au sort des groupes de la phase de poules du Mondial 2018 a lieu ce vendredi après-midi (15h45) en Russie, le pays-hôte. Alors que la France est dans le premier chapeau, francebleu.fr imagine le pire et le meilleur tirage possible pour les hommes de Didier Deschamps.

Les paris sont ouverts. Après la qualification des 32 pays qui participeront à la Coupe du monde en Russie l’été prochain (14 juin-15 juillet), l’étape suivante est le tirage au sort pour composer les huit groupes de quatre équipes.

Le tirage se tient au Kremlin. à Moscou, la capitale russe, ce vendredi après-midi (à partir de 15h45). Quel serait le tirage le plus abordable et le plus compliqué pour les hommes de Didier Deschamps ? Francebleu.fr imagine le pire mais aussi le meilleur possible alors que l'équipe de France dans le premier chapeau est tête de série et assurée donc d'éviter l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine ou encore la Russie dans la phase de groupe.

Le pire tirage

France

Espagne

Costa Rica

Nigeria

ou

France

Uruguay

Suède

Nigeria

C'est l'épouvantail du chapeau 2. L'Espagne (6e au classement FIFA) est l'équipe à éviter. Didier Deschamps l’a déclaré en novembre : "s’il y a une équipe à éviter, c’est bien l’Espagne". La Roja, championne du monde en 2010 et triple vainqueur de l'Euro, fait toujours partie des favoris des grandes compétitions.

L’Angleterre (15e) mais aussi l’Uruguay (21e) de Luis Suarez et d'Edinson Cavani ou encore la Colombie (13e) de Radamel Falcao sont aussi à esquiver.

Dans le chapeau 3, le Costa Rica (26e), quart de finaliste au Mondial 2014, est à éviter. Sans oublier la Suède (18e) qui a éliminé l'Italie lors des barrages et contre qui la France s'est inclinée une fois lors des qualifications. Le Sénégal (23e) pourrait faire resurgir les vieux démons de 2002 avec une défaite des Bleus lors du match d’ouverture.

Dans le 4e et dernier chapeau, le Nigeria (50e) semble l'équipe la mieux armée et que les Bleus avaient éliminée difficilement en 8e de finale lors du dernier Mondial. Sans oublier la Serbie (37e) mais aussi le Maroc (40e), qui pourrait constituer une affiche à la saveur particulière.

Le meilleur tirage

France

Pérou

Iran

Panama

Dans le chapeau 2, le Pérou (11e) semble la sélection la plus abordable (32e et dernier pays qualifié) avec la Suisse (8e) qui réussit souvent à l'équipe de France.

Dans le chapeau 3, l’Iran (32e) et dans le chapeau 4 le Panama (Petit Poucet du Mondial avec la 56e place au classement FIFA) feraient office de tirage clément pour les Bleus.

La bonne étoile légendaire de "DD" va-t-elle encore briller lors du tirage au sort comme ce fut le cas pour les qualifications du Mondial 2018 et l'Euro 2016 ? Prudence même en cas de tirage a priori favorable : en 2002, la France de Zidane - championne du monde et d'Europe en titre - n'avait pas passé la poule composée par le Sénégal, l'Uruguay et le Danemark.

La composition des quatre chapeaux*

<div>Les nations sont placées dans les quatre chapeaux par ordre décroissant selon le classement FIFA d'octobre. Ainsi, les sept meilleures équipes ont rejoint le pays hôte, la Russie, dans le chapeau 1.

Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France

: Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

: Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

: Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Maroc, Panama, Corée du Sud, Arabie saoudite

* Selon la FIFA, deux nations d’une même confédération ne pourront se retrouver dans le même groupe, hormis celles issues de l’Europe, à raison de deux par groupe maximum.

