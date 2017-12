Mondial 2018 - Tirage au sort : "Ça aurait pu être pire", estime Didier Deschamps

L'équipe de France de football affrontera le Pérou, le Danemark et l'Australie dans le groupe C du Mondial 2018. C'est le résultat du tirage au sort qui s'est déroulé vendredi en Russie, pays-hôte.

La France a hérité d'un tirage aisé avec l'Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet), selon le tirage au sort effectué vendredi au Kremlin à Moscou.

Les joueurs sont partagés

"Je me méfie un peu de cette équipe du Pérou", a réagi l'attaquant Olivier Giroud auprès de RMC, qui s'est cependant réjoui d'un "tirage favorable". Même son de cloche du côté de Kingsley Coman. "Nous pouvons tous les battre", a affirmé le joueur du Bayern Munich sur le site internet de son club. Un avis que ne partage pas forcément son coéquipier en club, l'ex-Lyonnais Corentin Tolisson, qui a considéré qu'il s'agissait "d'un groupe difficile avec des adversaires solides". Pas de commentaire sur la qualité des adversaires du côté d'Antoine Griezmann. La star de l'Atletico Madrid promet simplement que l'équipe sera prête.

"Ça aurait pu être pire", a sobrement commenté Didier Deschamps au micro de beIN Sports, en soulignant que les trois autres équipes de ce groupe C"étaient passées par les barrages pour se qualifier", comme il y a quatre ans. "On connaît maintenant nos trois adversaires, l'ordre des matchs, les stades, les horaires, et on va maintenant passer pas mal de temps à planifier notre préparation", a expliqué le sélectionneur.

Didier Deschamps au micro de beIN SPORTS : "Ça aurait pu être pire..."#TirageAuSortCMpic.twitter.com/prMZo2ULpV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 1, 2017

Objectif demi-finale

"Tous les groupes sont difficiles", a commenté de son côté Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football a concédé dans la foulée que "ce tirage devrait permettre d'avancer dans la compétition", tout en rappelant que l'équipe de France connaissait mal ses adversaires, en dehors du Danemark. "On n'a pas l'habitude de jouer notamment le Pérou, et on va peut-être organiser un match amical contre une équipe proche de la valeur de ce pays". Noël Le Graët a enfin conclu en précisant que le tirage ne remettait pas en cause l'objectif que les Bleus s'étaient fixés : "être dans le dernier carré".

Noël Le Graët au micro de beIN SPORTS : "L'objectif est d'être dans le dernier carré"#TirageAuSortCMpic.twitter.com/nOmN1CUcTZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 1, 2017

Les Bleus disputeront leur premier match de la compétition le 16 juin face à l'Australie, à 12h-heure de Paris.