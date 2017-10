Mondial 2018 : vivez Bulgarie-France et réagissez en direct sur Facebook dans l’émission "France Bleu avec les Bleus"

En tête de son groupe, la France affronte la Bulgarie ce samedi à Sofia (20h45) pour espérer disputer la Coupe du monde 2018. Match capital à vivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu dès 20h30 avec Patrice Loko, consultant exceptionnel, pour l'émission "France Bleu avec les Bleus".

A match exceptionnel, dispositif exceptionnel ! France Bleu se mobilise derrière l'équipe de France de football en route pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Samedi, les hommes de Didier Deschamps défient la Bulgarie à Sofia (20h45) pour espérer conserver la tête de leur groupe et éviter les périlleux barrages en novembre.

Suivez en direct cet Bulgarie-France et réagissez en direct sur la page Facebook de votre France Bleu pour vivre ce match capital "comme à la maison" avec notre consultant Patrice Loko, ancien international, Tony Selliez de France Bleu Provence qui commentera la rencontre, et "Trollix", le porte-voix des internautes qui lira vos commentaires sur Facebook pour interagir. Une émission orchestrée par Germain Arrigoni de francebleu.fr.

L'ancien international Patrice Loko (c), le journaliste Germain Arrigoni (g) et le commentateur Tony Selliez (d) animeront France Bleu avec les Bleus lors de Bulgarie-France © Radio France - Charlotte Hattenberger

Depuis trente ans qu'elle joue les éliminatoires, la France ne s'est qualifiée qu'une fois en finissant première de son groupe (pour l'édition 2006), et reste sur deux barrages à sensations, contre l'Irlande en 2009 avec la fameuse main de Thierry Henry, et l'Ukraine en 2013 (0-2 puis 3-0). Mais si les Bleus ont dominé les Bulgares il y a un an au "SdF" (4-1), ces adversaires les font traditionnellement souffrir.

Dans l'historique franco-bulgare, il y a évidemment le cauchemar du 17 novembre 1993, lorsque la bande à Emil Kostadinov était venue s'imposer in extremis au Parc des Princes (2-1) pour priver les Bleus du Mondial américain. Des "fantômes" que l'équipe de France actuelle ne voudrait pas voir resurgir.

