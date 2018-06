"La Marseillaise" (France), "God Save the Queen" (Angleterre), "Orientales, la Patria o la tumba" (Uruguay)... C'est le rituel : les hymnes des équipes sont joués avant le coup d'envoi des rencontres internationales et plus ou moins chantés par les joueurs pendant le Mondial 2018 (14 juin-15 juillet).

France Bleu, qui vous fait vivre cet événement planétaire, vous propose de voter pour votre hymne favori ci-dessous. Quel hymne national sera choisi par les internautes de francebleu.fr ? Vous avez jusqu'au dimanche 15 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde.

Les 32 hymnes à écouter (par ordre alphabétique)

Votez en cliquant sur la flèche bleue à gauche de l'hymne

► Notre dossier Mondial 2018