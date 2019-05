Mondial 2019 : Dernier match de préparation pour les Bleues de Maéva Clemaron face à la Chine

Saint-Étienne, France

Les Bleues continuent de s'acclimater aux équipes asiatiques. Après leur victoire 3-0 contre la Thaïlande le weekend passé à Orléans, elles jouent leur dernier match de préparation ce vendredi soir contre la Chine (21h) à Créteil près de Paris. A une semaine avant l'ouverture du Mondial, ce dernier match est "important", nous explique l'ex-capitaine de l'AS Saint-Étienne, l'Iséroise Maéva Clemaron.

"Il est important. C'est le dernier match. On ne doit craindre personne mais se méfier de toutes nos adversaires. C'est toute une organisation puisqu'on joue la Chine, puis la Corée du sud vendredi prochain pour l'ouverture du Mondial. C'est le même profil de joueuses, rigoureuses. Les grosses équipes arriveront peut-être après, mais on doit prendre chaque match au sérieux."

Deux milieux au repos, du temps de jeu à la clé?

"Il ne faut pas s'emballer. Y a des choix qui ont été faits par la coach lors du dernier match. Attendons de voir l'équipe alignée vendredi soir. Les Lyonnaises sont désormais avec nous. Je reste à la disponibilité, au service du groupe si on fait appel à moi. Mais les Lyonnaises sont là désormais, et l'équipe devrait bien se dessiner."

Le groupe est en effet au complet avec l'intégration des joueuses lyonnaises. Même si Eugénie Le Sommer et Amel Majri seront forfaits ce vendredi. Rien de grave mais la sélectionneuse Corinne Diacre ne veut pas prendre de risque et a décidé de les laisser au repos. Ce qui pourrait donner du temps de jeu à Maéva Clemaron. L'Iséroise et ex-capitaine de l'ASSE a joué une trentaine de minutes le weekend dernier.

France / Chine, coup d'envoi vendredi (21h) à Créteil, près de Paris.

Les Bleues ouvriront le Mondial en France vendredi prochain contre la Corée du sud, au Parc des Princes.

