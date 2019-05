Mondial 2019 : dernière répétition pour les Bleues qui défient la Chine

Créteil, France

Le mondial approche fortement et la préparation des Bleues se termine aujourd'hui à Créteil à quelques jours du début de la Coupe du Monde qui se déroulera dans l’Hexagone du 7 Juin au 7 Juillet.

"C'est l'ultime répétition", estime Corinne Diacre avant d'aborder une rencontre qu'elle a voulu contre les Chinoises. "On a choisi cet adversaire car il se rapproche le plus possible de la Corée dans son style de jeu", explique la sélectionneuse des Bleues.

Vers l'équipe type

Le public du stade Dominque-Duvauchelle de Créteil aura la chance de découvrir un onze proche de celui qui pourrait débuter contre la Corée du Sud dans une semaine. Cependant, les forfaits d'Eugénie Le Sommer, victime d'une blessure musculaire et d'Amel Majri qui a eu "une alerte aux ischio-jambiers" font que l'équipe ne sera pas exactement la même que vendredi prochain."Il y aura des similitudes" affirme Diacre. Les deux Lyonnaises devraient reprendre l'entraînement lundi. Delphine Cascarino, touchée contre la Thaïlande à la cheville, commencera la rencontre sur le banc. Hormis ces trois joueuses, le reste de l'équipe devrait débuter dans une semaine au Parc des Princes pour le match d'ouverture.

C'est un 4-2-3-1 qui sera surement proposé par la sélectionneuse pour ce dernier match avant le mondial. En attaque Valérie Gauvin devrait être alignée en numéro 9, supplée sur les ailes par Viviane Asseyi et Kadidiatou Diani.

L'animation offensive du milieu de terrain sera confiée à Gaëtane Thiney qui jouera derrière l'attaque tricolore. Les milieux défensives seront Amandine Henry, la capitaine, qui évoluera avec Élise Bussaglia. En défense centrale, le désormais classique duo de Lyonnaises sera une nouvelle fois titularisé avec Griedge M'bock et l'emblématique Wendy Renard. Les Montpelliéraines Marion Torrent et Sakina Karchaoui seront chargées de défendre les côtés et de créer le surnombre en attaque. Sarah Bouaddhi retrouve sa place dans les buts.

Travailler l'efficacité

"Il s'agira surtout de corriger ce qui a été mois bien contre la Thaïlande (victoire 3-0)" a commencé Corinne Diacre avant de préciser : "Ce match va servir pour travailler l'efficacité dont on a manqué cruellement". Elles avaient en effet tiré 34 fois au but pour seulement trois réalisations.

La Chine, 16e nation au classement FIFA, prépare elle aussi son mondial et sera donc un adversaire coriace mais largement à la portée des Bleues.

Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr

