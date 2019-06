VIDÉO - Coupe du monde féminine 2019 : découvrez le portrait des 23 Bleues qui disputent la Coupe du monde féminine

À quelques jours du début de la Coupe du monde féminine 2019, découvrez les 23 joueuses qui composent la sélection, leurs clubs, leurs postes, leurs qualités. Un effectif qui a toutes ses chances pour aller jusqu'au bout de la compétition.

Les gardiennes

Sarah Bouhaddi

Age : 32 ans

Taille : 1,75 m

Poste : gardienne de but

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 139

Sarah Bouhaddi célèbre la victoire après le match contre le Danemark (4-0). © AFP - Mélanie Laurent

Gardienne de l'Olympique Lyonnais depuis 10 ans, la Cannoise n'a pas toujours voulu être dans les cages. A l'origine attaquante, elle ne découvre le poste qu'à 15 ans lorsqu'elle doit remplacer une coéquipière blessée. Passée par Toulouse puis par Juvisy avant de filer à Lyon, elle s'est imposée comme étant la meilleure gardienne du monde, titre qu'elle obtient à trois reprises (2016, 2017, 2018).

Son palmarès collectif est tout aussi impressionnant : neuf championnats de France, six victoires en Coupe de France et six Ligue des Champions. Sarah Bouhaddi a d'ailleurs fait gagner l'OL en 2018, en marquant le penalty de la victoire face au Paris-Saint Germain. Une coupe du monde viendrait parfaire une armoire à trophée déjà bien remplie.

Pauline Peyraud-Magnin

Age : 27 ans

Taille : 1,73 m

Poste : gardienne de but

Club : Arsenal (Angleterre)

Sélections en Equipe de France A : 1

Pauline Peyraud Magnin a son arrivée à Clairefontaine. © AFP - Frank Fife

Solène Durand

Age : 24 ans

Taille : 1,69 m

Poste : gardienne de but

Club : En Avant de Guingamp

Sélections en Equipe de France A : 0

Solène Durand à son arrivée à Clairefontaine. © AFP - Franck Fife

Les défenseures

Wendy Renard

Age : 28 ans

Taille : 1,87 m

Poste : défenseure

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 108

Wendy Renard pendant l'hymne du match contre l'Uruguay en mars dernier (6-0) © AFP - Guillaume Souvant

C'est l'une des figures emblématiques du football féminin en France. Elle n'est plus capitaine depuis l'arrivée de Diacre comme sélectionneuse mais elle n'en reste pas moins LA patronne de la défense des Bleues. Du haut de son 1,87m, Wendy Renard est considérée comme la meilleure défenseure au monde. Si elle possède des qualités défensives impressionnante, son sens du but est aussi très aiguisé car c'est la la 10e meilleure buteuse de l'équipe de France à ce jour.

Son palmarès est impressionnant avec pas moins de 27 titres glanées avec l'Olympique Lyonnais. Il ne lui manque plus qu'un titre, le plus beau, avec l'équipe de France afin d'avoir quasiment tout gagné.

Amel Majri

Age : 25 ans

Taille : 1,64 m

Poste : défenseure

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 46

Ajri à Clairefontaine en février dernier © AFP - Stéphane de Sakutin

Son joueur préféré ? Ronaldinho. C'est pourquoi Amel Majri a décidé de faire de la technique la spécialité de son jeu. Cette arrière gauche se verrait d'ailleurs bien n°10 pour pouvoir exprimer plus librement son talent. Son secret, lorsqu'elle elle était plus jeune, elle préférait s’entraîner avec une balle de tennis plutôt qu'un ballon, comme L'Equipe le rapporte.

Mais cette Franco-Tunisienne, qui a grandi à Lyon est installée dans son couloir gauche, où elle arrive à briller par ses dribbles. Elle peut toutefois jouer milieu de terrain quand le besoin se fait sentir. Avec l'OL, son club formateur elle a été élue meilleure joueuse de D1 en 2016. Majri a une revanche à prendre. En 2015, elle avait commis une main dans les six dernières minutes du match qui avait permis à l’Allemagne d'égaliser puis de gagner le quart de finale.

Griedge Mbock

Age : 24 ans.

Taille : 1,72 m

Poste : défenseure

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 49

Griedg Mbock lors d'un entraînement à Clairefontaine. © AFP - Frank Fife

Si le football est sa passion, il est impossible pour elle de le dissocier de la musique. Considérée comme l'ambianceuse du vestiaire, la Brestoise ne rigole pas sur le terrain. En 2015 elle est transférée par l'En Avant Guingamp vers l'Olympique Lyonnais pour la somme de 100.000 euros, transfert le plus cher de l'histoire à l'époque.

Alignée aux côtés de Wendy Renard. Griedge Mbock va disputer sa deuxième coupe du monde. Elle est devenue, par son athlétisme et sa rapidité, un pilier de l'équipe de France. Sa jeunesse ne l'empêche pas de prendre la parole dans le vestiaire quand elle en ressent le besoin. En plus du titre mondial en 2012 avec les U17, elle fut élue meilleure joueuse de la compétition.

Marion Torrent

Age : 27 sans

Taille : 1,64 m

Poste : défenseure

Club : Montpellier HSC

Sélections en Equipe de France A : 20

Marion Torrent arrive à Clairefontaine le 13 mai dernier. © AFP - Franck Fife

Marion Torrent a fait son premier match de D1 à 15 ans, déjà avec Montpellier son club formateur. Mais elle a du attendre dix années avant d'entendre son nom appelé en sélection. Passée du milieu de terrain, à la défense centrale, puis latérale, sa polyvalence n'a paradoxalement pas plu aux anciens sélectionneurs et a peut-être aussi payé sa "petite" taille.

Torrent a toutefois tapé dans l’œil de Corinne Diacre qui la convoqueve perissetera lors de son premier mach à la tête des Bleues. Connue pour son acharnement à l'entraînement, elle travaille ses centres pour améliorer l'aspect offensif de son jeu. Les efforts paient sous Diacre avec qui elle a été titularisée 17 fois en 20 matchs.

Sakina Karchaoui

Age 23 ans

Taille : 1,60 m

Poste : défenseure

Club : Montpellier HSC

Sélections en Equipe de France A : 23

Sakina Karchaoui est passée du milieu de terrain au poste de latérale gauche. © AFP - Mélanie Laurent

Sakina Karchaoui a commencé à jouer au football dans son quartier marseillais. Elle joue exclusivement avec ses amis avant de rejoindre, à l'âge de dix ans, le club de Miramas. Elle ne joue que deux ans là-bas avant de rejoindre le entre de formation de Montpellier, club où elle joue toujours. Auparavant milieu de terrain, elle s'est reconvertie en tant que défenseure il y a quelques années.

En 2016, elle a disputé la Coupe du Monde des moins de 20 ans. En demi-finale contre le Japon, elle doit sortir à la mi-temps à cause d'un traumatisme crânien. Elle ne pourra pas disputer la finale perdue face à la Corée du Nord

Julie Debever

Age 31 ans

Taille : 1,65 m

Poste : défenseure

Club : En Avant de Guingamp

Sélections en Equipe de France A : 2

Julie Debever s'entraîne à l'approche de la Coupe du Monde le 9 mai dernier. © AFP - Sebastien SALOM-GOMIS

Eve Périsset

Age 34 ans

Taille : 1,60 m

Poste : défenseure

Club : Paris-Saint-Germain

Sélections en Equipe de France A : 13

Eve Périsset à son arrivée à Clairefontaine le 13 mai dernier. © AFP - Franck Fife

Aïssatou Tounkara

Age 24 ans

Taille : 1,74 m

Poste : défenseure

Club : Atletico Madrid (Espagne)

Sélections en Equipe de France A : 11

Aissatou Tounkara pendant le match contre l'Uruguay le 4 mars dernier à Tours. © AFP - Antoine Massinon

Les milieux de terrains

Amandine Henry

Age 29 ans

Taille : 1,71 m

Poste : milieu de terrain

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 83

Amandine Henry est la capitaine des Bleues depuis l'arrivée de Diacre. © AFP - Antoine Massinon

La capitaine de l'équipe de France est la joueuse a suivre pendant ce Mondial. Celle qui fut élue deuxième meilleure joueuse pendant la Coupe du monde 2015, veut remporter la victoire sur le sol français. Qualifiée de joueuse "box-to-box" (d'une surface à l'autre), Amandine Henry sait tout faire sur le terrain. Ses passes peuvent déstabiliser n'importe quelle défense, sa frappe de loin est très bonne mais surtout elle met de l'impact dans les duels et peut donner le ton à toute l'équipe.

L'ancien entraîneur du PSG, Patrice Lair déclarait d'ailleurs à son égard "En France, quand tu as Amandine Henry dans ton équipe, tu gagnes." Alors aux États-Unis, Henry souhaitait revenir en France, et c'est l'OL qui a réussi à attirer la joueuse dans son effectif.

Elise Bussaglia

Age 33 ans

Taille : 1,63 m

Poste : milieu de terrain

Club : Dijon DCO

Sélections en Equipe de France A : 186

Elise Bussaglia est la joueuse la plus âgée de l'effectif des Bleues. © AFP - Franck Fife

Sélectionnée 186 fois depuis 2003, Elise Bussaglia est la joueuse la plus capée des 23. Elle est aussi diplômée et pourrait exercer en tant que professeure des écoles. A ses débuts dans le football de haut niveau, le professionnalisme n'existait pas pour les femmes. Elle a donc dû continuer ses études et travailler à côté. Sa carrière lui a toutefois permis de vivre de sa passion. Bussaglia a quitté ses Ardennes natales pour intégrer les plus grands clubs de France que sont le Lyon et le PSG mais aussi d'Europe puisqu'elle a joué pour Wolfsburg et Barcelone.

Sa qualité technique, son sens de l'anticipation et son expérience seront de vrais atouts dans une équipe assez jeune. C'est la joueuse la plus âgée des Bleues. Elle prendra sa retraite internationale à l'issue de la compétition.

Gaëtane Thiney

Age 33 ans

Taille : 1,69 m

Poste : milieu de terrain

Club : Paris FC

Sélections en Equipe de France A : 83

Gaëtane Thiney est l'une des joueuse les plus expérimentées de cet effectif. © AFP - Antoine Massinon

Avec sa troisième participation a une Coupe du monde, Gaëtane Thiney est l'une des joueuses les plus expérimentées du groupe. Son parcours avec les Bleues n'a pas toujours été évident : tantôt évitée tantôt rappelée, elle voulait faire partie des ces 23 à tout prix. Polyvalente, elle peut aussi bien évoluer en numéro 10 qu'en tant qu'attaquante.

Particularité de cette joueuse, elle n'a jamais voulu rejoindre de grosses écuries comme le PSG ou l'OL. Elle a préféré rester dans son club de cœur, le Paris FC (ex-Juvisy) et travaille pour la Fédération française de football comme conseillère en charge du développement des enfants.

Charlotte Bilbault

Age 28 ans

Taille : 1,68 m

Poste : milieu de terrain

Club : Paris FC

Sélections en Equipe de France A : 14

Charlotte Bilbault au centre d'entraînement de Perros-Guirec le 9 mai dernier. © AFP - Sebastien SALOM-GOMIS

Maeva Clémaron

Age 26 ans

Taille : 1,75 m

Poste : milieu de terrain

Club : FC Fleury

Sélections en Equipe de France A : 3

Maëva Clémaron a la fin du match contre l'Uruguay à Tours le 4 mars. © AFP - Guillaume Souvant

Grace Geyoro

Age 21 ans

Taille : 1,66 m

Poste : milieu de terrain

Club : Paris Saint-Germain

Sélections en Equipe de France A : 20

Grace Geyoro à son arrivée à Clairefontaine le 13 mai dernier. © AFP - Franck Fife

Les attaquantes

Eugénie Le Sommer

Age 30 ans

Taille : 1,61 m

Poste : attaquante

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 159

Eugénie Le Sommer, après avoir inscrit un but contre le Japon le 4 avril dernier. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Considérée comme l'une des meilleurs attaquantes au monde, Le Sommer est la buteuse de l'équipe de France. En 159 sélections elle a inscrit pas moins de 74 buts ce qui en fait la meilleure buteuse française en activité. Le record de Marinette Pichon (81) est dans la mire de l'attaquante.

Si elle joue sur un côté, elle a un sens du but incroyable dans la surface de réparation. Vice-capitaine, elle est la leader de l'attaque française. Tout comme ses comparses lyonnaises son armoire à trophée est déjà bien garni. Il ne manquerait plus qu'un sacre en sélection pour aboutir à une carrière quasi-parfaite.

Valérie Gauvin

Age 22 ans

Taille : 1,73 m

Poste : attaquante

Club : Montpellier

Sélections en Equipe de France A : 17

Valérie Gauvin avant le match contre le Danemark. © AFP - Patrick Hertzog

Passionnée de tennis, c'est finalement le ballon rond que Valérie Gauvin préfère. Elle quitte La Réunion pour rejoindre Toulouse qui lui proposera son premier contrat professionnel. Aujourd'hui a Montpellier on lui donne le surnom de "Pistolera" en raison de son efficacité face aux buts.

La Réunionnaise est considérée par beaucoup comme la "Giroud" des Bleues : elle n’hésite pas à aller au combat pendant les matches. Sa puissance dans le domaine aérien et son jeu de passe ont séduit la sélectionneuse, qui en a fait un élément central de l'attaque française.

Delphine Cascarino

Age 22 ans

Taille : 1,65 m

Poste : attaquante

Club : Olympique Lyonnais

Sélections en Equipe de France A : 11

Delphine Cascarino a gagné sa place de titulaire, après de bonnes performances. © AFP - PATRICK HERTZOG

Delphine Cascarino a, elle aussi déjà gagné un Mondial, avec les U17 en 2012. Très rapide sur le terrain, sa capacité à transpercer les défenses sera un véritable atout offensif pour les Bleues. Elle commence par pratiquer le rugby avec sa sœur jumelle avant de toutes les deux se diriger vers le football.

Une grave blessure au genou en 2017 ralentit sa carrière, l’ailière a eu besoin de Corinne Diacre pour pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Son match contre les États-Unis (3-1 le janvier dernier) lui a permis de gagner sa place dans le onze de départ avec une grosse performance qui a marqué les esprits.

Viviane Asseyi

Age 25 ans

Taille : 1,63 m

Poste : attaquante

Club : Girondins de Bordeaux

Sélections en Equipe de France A : 30

Viviane Asseyi, ici avec la mascotte de la Coupe du Monde Ettie © AFP - Franck Fife

C'est la Coupe du Monde 1998 qui donne envie à Viviane Asseyi de jouer au foot. Elle fait ses armes au FC Rouen en D2 avant de rejoindre Montpellier, Marseille et enfin Bordeaux, son club actuel. Elle aime faire le spectacle sur un terrain, et a même remporté le titre du plus beau but de l'année cette saison, avec un retourné acrobatique.

Elle avait déjà été convoqué pour l'Euro 2013, mais n'a jamais joué de match lors de grandes compétitions. Corinne Diacre lui fait un peu plus confiance, et Viviane Asseyi à déjà inscrit 5 buts depuis que la sélectionneuse est arrivée. Il ne fait aucun doute que l'attaquante normande devrait jouer pendant ce mondial.

Le but de @Vivi_Asseyi (@fcgbgirls) a été élu par les followers de la @FFF plus beau but de la saison de #D1Féminine 🔥🔥 pic.twitter.com/gKLw2IUR6G — FFF (@FFF) April 15, 2019

Kadidiatou Diani

Age : 24 ans

Taille : 1,67 m

Poste : attaquante

Club : Paris Saint-Germain

Sélections en Equipe de France A : 45

Kadidiatou Diani avant un entraînement le 9 mai dernier. © AFP - Sebastien SALOM-GOMIS

Emelyne Laurent

Age 20 ans

Taille : 1,61 m

Poste : attaquante

Club : En Avant Guingamp

Sélections en Equipe de France A : 3

L'Équipe de France lancera son mondial contre la Corée du Sud le 7 juin à Paris, puis ira défier la Norvège le 12 juin à Nice avant d'effectuer son dernier match de groupe à Rennes contre le Nigéria.

Le Mondial 2019 de football féminin se déroule dans neuf villes françaises : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Il se déroulera du 7 juin au 7 juillet.

Les matchs de l'Équipe de France seront à suivre en direct sur les antennes de France Bleu mais aussi via Facebook Live et Periscope.