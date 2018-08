Saint-Étienne, France

Après les Bleus champions du monde cet été, les Bleues lancent leur préparation samedi soir contre le Mexique à Amiens. Le Mondial féminin a lieu l'année prochaine en France. Une chance pour les Françaises de faire aussi bien que les garçons. Et c'est une info France Bleu Saint-Etienne Loire, les Bleues joueront leur 2e match de préparation à Goeffroy Guichard, le 5 octobre, contre l'Australie.

Saint-Etienne, le début d'une histoire

Stéphanois et Ligériens vont donc avoir l'occasion de voir les joueuses de près. La billetterie va ouvrir dans les prochains jours, voire les prochaines heures. La Fédération française de football veut voir grand après le Mondial des moins de 20 ans. La compétition s'est jouée exclusivement en Bretagne, dans de plus petites enceintes.

Le record des Bleues est tout de même de 24.835 spectateurs, il y a deux ans, à Rennes devant un certain France / Angleterre, match de barrage pour le Mondial 2003. Le 17 novembre 2002, 23.680 personnes assistent à la qualification historique de la France à Saint-Etienne, un chiffre longtemps resté comme record d'affluence.

Un stade qui porte chance aux Bleues

Ce soir là, le but d'une certaine Corrine Diacre qualifie les Françaises pour le Mondial en Chine. L'actuelle sélectionneure des Bleues, qui a démarré sa carrière à Saint-Chamond, sera heureuse on l'imagine de revenir à Geoffroy Guichard, dans un peu plus d'un mois.