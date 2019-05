Mondial 2019 : les Bleues s'imposent 3-0 face à la Thaïlande à deux semaines de la compétition

Orléans, France

L'équipe de France féminine a battu la Thaïlande ce samedi à Orléans sur un score sans appel, 3-0. C'était l'avant-dernier match de préparation des Bleues à deux semaines de la Coupe du monde de football féminine qui se déroule dans l'Hexagone du 7 juin au 7 juillet prochain.

L'équipe de France féminine, qui avait laissé ses meilleures joueuses au repos, a logiquement battu la modeste Thaïlande. Les Bleues ont remporté le match grâce à un but d'Elise Bussaglia à la 61e et surtout grâce au doublé de Kadidiatou Diani (78e, 86e), mais ont manqué deux penalties.

les footballeuses françaises ont encore un match de préparation au programme, contre la Chine vendredi prochain, avant de démarrer le Mondial, le 7 juin face à la Corée du Sud.

Match guichets fermés

Ce match à guichets fermés à Orléans a en tout cas permis de mesurer l'engouement grandissant qui entoure cette Coupe du monde à domicile. L'objectif ambitieux affiché par Corinne Diacre est d'atteindre la finale le 7 juillet. Les Bleues, qui n'ont jamais remporté le moindre grand titre, rêvent de décrocher enfin leur première étoile.

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar, notre consultante exceptionnelle ;

Bruno Salomon, pour commenter les rencontres ;

Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.