Mondial 2019 : les Bleues se testent contre la Thaïlande, avant-dernier match avant la Coupe du monde féminine

Mondial en vue ! Il reste deux matches de préparation pour l'équipe de France avant le coup d'envoi de "sa" Coupe du monde féminine (7 juin - 7 juillet).

Ce match de préparation contre la Thaïlande, avant un ultime galop d'essai contre la Chine le 31 mai à Créteil, est "programmé comme une séance de travail", "un match d'entraînement", a prévenu la Corinne Diacre.

Turnover

Après leur quatrième Ligue des champions de rang, les joueuses de l'Olympique lyonnais, qui forment l'ossature de l'équipe de France, n'ont rejoint les Bleues que mardi à Clairefontaine. Fort logiquement, la plupart devraient donc souffler samedi, au profit des habituelles remplaçantes.

L'attaquante Eugénie Le Sommer, blessée à un muscle fessier, est d'ailleurs forfait et va passer des examens.

Au poste de gardienne, Diacre pourrait aussi titulariser sa n°2 Pauline Peyraud-Magnin à la place de Sarah Bouhaddi. La joueuse d'Arsenal avait été malheureuse début avril pour sa première cape internationale, en sortant sur civière, blessée à la rotule, dès la 20e minute lors de la victoire contre le Japon (3-1).

Qualifiée pour la Coupe du monde, la Thaïlande, 34e au classement FIFA, est a priori largement à la portée de l'équipe de France, mais c'est un adversaire que les Bleues connaissent mal.

"L'objectif est la victoire, mais il y a aussi le fait qu'après avoir eu beaucoup d'entraînements, on est contentes de jouer un match, de se confronter à une équipe internationale. On va continuer à progresser, travailler, à progresser, à peaufiner les derniers détails", a demandé la capitaine Amandine Henry.

Hormis Henry et ses coéquipières lyonnaises, les autres Bleues sont réunies depuis le 9 mai et sortent d'une intense préparation physique, avec parfois trois entraînements par jour, le premier dès 7 heures du matin.

Travail de puissance pour les Bleues qui continuent leur préparation à la Coupe du Monde avec des séries de sprints et démarrages sur différents ateliers 💪🇫🇷 #FiersdetreBleuespic.twitter.com/p8JeAmhBDn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 24, 2019

Match guichets fermés à Orléans

Ce match à guichets fermés à Orléans permettra à nouveau de mesurer l'engouement grandissant qui entoure cette Coupe du monde à domicile.

L'équipe de France se lancera dans son Mondial le 7 juin contre la Corée du Sud au Parc des Princes, avant d'affronter la Norvège et le Nigeria (12 et 17 juin).

L'objectif ambitieux affiché par Corinne Diacre est d'atteindre la finale le 7 juillet. Les Bleues, qui n'ont jamais remporté le moindre grand titre, rêvent de décrocher enfin leur première étoile.

Le dispositif "France Bleu avec les Bleues"

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Bruno Salomon , pour commenter les rencontres ;

, pour commenter les rencontres ; Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.

