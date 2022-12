Mondial 2022 : les ventes de maillot des Bleus varient en fonction de leurs résultats à Limoges

Entre les maillots de la France, du Brésil, du Mexique ou encore du Japon, un écran plat trône au milieu de la boutique "Espace foot" à Limoges. Ce qui permet au gérant de la boutique et à ses collèges de suivre toutes les rencontres du mondial de football, tout en continuant de travailler. Quand l'Equipe de France gagne un match, la vente de maillot des Bleus augmente à la boutique. Alors ce samedi après-midi, leurs yeux seront rivés sur la rencontre entre le Portugal et le Maroc, avec peut-être le futur adversaire de l'équipe de France en cas de qualification face à l'Angleterre le soir même.

ⓘ Publicité

"On est tributaire des résultats, confirme le gérant d'Espace foot à Limoges, Benjamin Ramos. S'ils sortent au premier tour, s'il y a un scandale ou si ça se passe mal, les gens ne veulent plus de l'équipe" et donc des maillots. Mais cette année, pour l'instant, les Bleus sont en quart de finale : "s'ils avaient été éliminés en poule ça ne serait pas le même engouement, et là ça va monter au fil des matchs. Si ça passe demi, en finale, il y en aura encore plus". Le gérant se souvient de l'expérience de 2018 "au lendemain de la finale, dès l'ouverture, les gens n'arrêtaient pas de nous appeler pour savoir si on avait le maillot avec les deux étoiles".

Kylian Mbappé, très demandé

Parmi les maillots les plus demandés il y a "Kylian Mbappé, avec ses permanences... Sinon Olivier Giroud, Antoine Grizemann, toujours un peu les mêmes". D'ailleurs la boutique a fait le plein de flocage. Par contre, il faudra se dépêcher d'aller en boutique pour avoir un maillot si la France va en finale.

Portugal-Maroc, autre affiche ce samedi

Avant le choc entre l'Angleterre et la France, ce sont les Marocains et les Portugais qui s'affrontent au Qatar à 16h. En Haute-Vienne, les supporters des deux équipes sont nombreux, d'ailleurs les maillots du Maroc sont en rupture de stock dans la boutique depuis longtemps, avant même le début de la compétition. Ceux du Portugal sont aussi très demandés.

Romain Vidal est le président de l'Amical Franco-Portugaise à Limoges, dont l'équipe de football joue ce samedi à 17h. "On suivra le match sur nos téléphones, on tiendra les joueurs informer à la mi-temps. Et puis si ça se passe bien on leur glissera un petit mot", sourit le président. "On a l'impression que c'est cette année où jamais, en plus c'est la dernière de Cristiano Ronaldo. Et le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du monde" explique-t-il avec l'espoir d'affronter la France en demi-finale.

Lui aussi espère voir la France en demi. Mohammed est marocain mais vit à Limoges. Son équipe est en quart de finale, une première pour les Lions de l'Atlas qui ont battu l'Espagne au tour précédent. "On est fier de notre équipe, on a déjà gagné. Si on fait un bon match contre le Portugal, on va gagner, c'est 50/50, j'espère qu'on ira en finale".