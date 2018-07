Saint-Clément, France

Un moment sportif exceptionnel gravé dans la mémoire de ces passionnés de foot rencontré à Saint-Clément. Comme beaucoup ce jour-là, Cédric a suivi le match à la télévision. « Pour la finale, j’étais avec ma famille et on a regardé le match à la télévision et je me souviens que _nous avons même sorti le champagne à la mi-temps tellement nous étions sûr de gagner_raconte Cédric. C’est un super souvenir, le plus beau en tant que supporter et spectateur de football.

Une victoire 3/0 face au Brésil, grâce notamment aux buts de Zidane et Petit. Carlos, entraineur des U13 à Saint-Clément a eu la chance de se rendre sur les Champs-Élysées juste après la victoire. « J’avais vingt-deux ans à l’époque, je me souviens d’une belle cohésion. Sur l’avenue des Champs-Elysées c’était magnifique. Il y avait du monde comme on en avait jamais vu depuis la libération ».Et même pour ceux, comme Julie, 18 ans en 1998, qui n'étaient pas spécialement fan de football à cette époque, la victoire de l’équipe de France reste un grand moment d'émotion. « J’étais sur Paris, après le match on s’est tous retrouvé sur les Champs, tout le monde était solidaire, on avait le sentiment de faire partie de la même famille. On avait l’impression que c’était notre match à tous, que l’on avait aussi joué sur le terrain. C’était un moment d’émotion énorme conclue Julie.

20 ans plus tard, les joueurs de cette équipe de 98 restent des modèles pour des footballeurs en herbe comme Abdel,13 ans, du club de Saint-Clément. « Ceux sont des joueurs de légende. A force de travail, ils ont réussi à être les plus forts. Ceux sont des exemples pour nous ». Un travail collectif dont l'entraineur Carlos Ramos s'inspire pour motiver son équipe justement. « En 1998, il n’y avait pas forcément de grande star comme aujourd’hui mais c’est la cohésion du groupe, le collectif qui les ont porté vers la victoire ». Une victoire qui a plongé la France dans une euphorie qui a duré plusieurs semaines se souvient d’ailleurs Julie : Tout l’été 98, on entendait parler que de cela et cette ferveur ressenti en juillet 1998, aujourd’hui 20 ans après, on en parle encore comme si c’était hier ».

Une victoire que tous les supporters espèrent revivre avec leurs enfants, cette année, pour la coupe du monde 2018.