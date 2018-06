Parmi les bleus à l'époque figurent trois joueurs de l'AJA, les attaquants Diomède et Guivarc'h et le gardien Lionel Charbonnier.

En 1998, Lionel Charbonnier a 31 ans. Il est dans la liste en tant que troisième gardien. Un statut pas simple à gérer puisqu'il sait qu'il ne jouera pas. Un statut que Lionel Charbonnier ne souhaite pas trop aborder. Même vingt ans après : "Arrêtez avec le troisième gardien, c'est bon."

La force de l'icaunais est d'avoir su ne pas faire de vague, malgré une probable frustration : "Il n' y a pas de troisième gardien, il y a une équipe. Vous êtes champion du monde parce que vous n'êtes pas comme les autres , mais ce n'est pas un qui n'est pas comme les autres. Nous on avait les stars mais ces stars là avaient l'humilité de ne pas se mettre trop en valeur, et nous on avait aussi l'humilité de ne pas vouloir prendre trop de place, _chacun jouait un rôle.__"_souligne l'ancien joueur.

Confirmation avec le défenseur Franck Leboeuf : "Il est là pour soutenir les autres gardiens, il est là pour travailler avec les titulaires ou les remplaçants à la fin des entraînements. Il n' y a pas eu d'écart de langage de la part de Lionel. _Il savait exactement où il était_. Après c'est compliqué, tu peux pas durer sur çà. C'est un compétiteur donc il voulait jouer. On peut comprendre qu'à un moment donné tu en as assez de cirer le banc"

Lionel Charbonnier, c'est aussi la bonne ambiance importante sur plus d'un mois de vie commune : "Il est clown depuis longtemps Charbo" explique Christian Karembeu en souriant, tout comme Henri Emile intendant et confident des Bleus: " C'est quelqu'un qui était ouvert et qui a joué un rôle important dans la réussite de notre coupe du monde. l'ambiance, sur vingt-deux joueurs, il y en avait quinze qui la mettait. Par moment c'était une colonie de vacances. Charbonnier était dedans."

Lionel Charbonnier n'est pas le dernier à chanter dans le vestiaire des bleus après chaque succès. On le voit aussi courir, drapeau tricolore sur le dos, sur la pelouse du Stade de France, une fois la coupe soulevée. D'ailleurs vingt ans après, l'ancien gardien retient cette communion avec les français : "Sur les Champs-Elysées c'était fabuleux. On ne se rendait pas compte de tout ce qui se passait. On a pris une claque dans la gueule. On a pu communier avec les gens. C'était vraiment très beau de se rendre compte qu'on pouvait donner autant de bonheur à autant de gens grâce à un jeu".

Lionel Charbonnier vit toujours dans l'Yonne, dans l'auxerrois et toujours au milieu de quelques chevaux pour sa fille Stella, 16 ans, qui fait du saut d’obstacle. En plus de s'occuper de son écurie de chevaux, Lionel Charbonnier, 51 ans, exerce le métier de consultant foot pour différents médias.