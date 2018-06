Gurgy, France

A Gurgy, ce sera fromage et dessert ce soir. Ou plutôt football et musique. Derrière l'épicerie "l'hélix", il y déjà l'écran géant et les petits drapeaux tricolores. Et bientôt, il y aura aussi des micros et des enceintes. Des guitares et une batterie.

Alors que la France dispute son deuxième match du mondial face au Pérou, les mélomanes se grattent la tête : et la fête de la musique dans tout ça ? Faut-il organiser un concert avant, pendant ou après le match ? Et si les bleus perdaient , les supporters auraient-ils malgré tout le courage de sortir pour faire la fête ? Ici, dans ce village de 1600 habitants, on a choisi de ne pas choisir.

"On ne pouvait pas passer à côté" — Benjamin, le gérant

Au bar à vin l'Hélix, à deux pas de la boulangerie, juste à côté de l'épicerie, il y aura une double soirée dès 17h, avec d'abord le match de l’équipe de France sur écran géant, puis un concert dans la foulée. Et ce quel que soit le résultat. "On ne pouvait pas passer à côté : la fête de la musique qui tombe le soir d'un match de l'équipe de France ! Ça permet de faire bouger le village, de créer une animation dans Gurgy. Et puis le football amène une clientèle très large, différente de notre clientèle habituelle", explique Benjamin Tixier, le gérant de cette épicerie fine- bar à vin qui a ouvert ses portes il y a 4 ans.

Seule incertitude pour le commerçant : l'horaire du match. C'est un peu tôt. "Pour le match, c'est vrai qu'on ne sait pas trop car à 17h, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent. Donc la première mi-temps, on ne sait pas trop. Mais pour la deuxième mi-temps, je pense qu'il y aura un peu plus de monde" ajoute Benjamin Tixier.

"Jouer après l'équipe de France ? ce sera plus facile que d'habitude, car l'ambiance sera déjà là !" — Kristof, musicien

En tout cas quoi qu'il arrive, après la rencontre, c'est le groupe "The blind test" qui prendra le micro. Un groupe icaunais, formé de Bastien, Sylvain, Régis et Kristof. Ils font des reprises de titres pop rock. Pour ces musiciens amateurs, qui jouent un ou deux concerts par an, la fête de la musique, c'est toujours un événement : "C'est un peu comme une course à pied. Quand on s’entraîne toute l'année, on a envie, de temps en temps, de faire une compétition. Eh bien pour les musiciens amateurs, la fête de la musique, ça permet de se prouver qu'on est capable de faire des morceaux en public", explique Kristof Le Roux, le bassiste, qui, quand il ne gratte pas sa basse, travaille chez un vigneron du chablisien.

Évidemment, passer après l'équipe de France, c'est forcément un peu spécial, mais Kristof n'est pas inquiet : "Ce sera même plus facile, je pense, surtout si la France gagne, parce que l'ambiance sera déjà là." D'ailleurs les musiciens sont aussi des fans de foot. "Nous autres musiciens amateurs, en général, on est obligé de prendre notre après midi pour tout installer et préparer le matériel. Donc là, on fera en sorte d'arriver tôt pour que tout soit prêt avant le coup d'envoi. Comme ça, on pourra regarder le match tranquillement", poursuit le musicien.

Les membres du groupe ont prévu le maillot de l'équipe de France et ils ont même une botte secrète, pour plaire aux amateurs de ballon rond. "On ne va pas adapter spécialement notre programme mais on a, dans notre programme, un morceau phare pour tous les supporters de football, "Seven Nation Army" des White Stripes... et on va évidemment le reprendre", ajoute le musicien.

Et si la France perd son match contre le Pérou ? Le rockeur ne préfère pas y penser : "On mettra quand même l'ambiance, et puis on va faire un super concert pour que tout le monde oublie cette cruelle défaite. Mais ça n'arrivera pas ", assure Kristof.

La soirée au bar L'Hélix de Gurgy commence donc à 17h avec le match de l'Equipe de France contre le Pérou, avant un apéro-concert du groupe icaunais "The Blind test" à partir de 19h. Le patron du bar espère réunir 200 personnes.