Mondial au Qatar : Chambéry rejoint la liste des villes qui boycottent la diffusion des matchs

Chambéry rejoint la liste des villes qui ont décidé de ne pas installer d'écran géant ou de fan zone pour suivre la Coupe du monde de football au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. La mairie explique dans un communiqué que les conditions dans lesquelles est organisé le Mondial sont contraires à ses valeurs humanitaires et écologiques. Elle pointe d'ailleurs du doigt l’attribution récente des Jeux Asiatiques d’hiver à l’Arabie Saoudite.

ⓘ Publicité

Des raisons humanitaires et environnementales

Comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Grenoble et Annecy, la mairie justifie sa décision par la cohérence avec les efforts demandés à la population : "à l’heure de la sobriété énergétique, alors que le gouvernement demande à tous les Français des efforts conséquents et que la Ville de Chambéry se prépare elle-même à un plan de sobriété ambitieux, la municipalité se refuse à engager des moyens publics pour contribuer à la promotion d’un évènement qui est un non-sens environnemental et social".

Comme ses homologues des grandes métropoles, le maire de Chambéry évoque "la construction de stades climatisés en plein désert, les navettes aériennes quotidiennes prévues toutes les 10 minutes à l’issue des matchs sont une aberration climatique ; les conditions de travail des ouvriers qui ont préparé la compétition se sont révélées une catastrophe humaine". Et d'ajouter : "par une mobilisation collective à laquelle se joignent de nombreuses villes, nous exprimons notre opposition à ce type d’organisations déconnectées des valeurs humaines et environnementales, afin que les prochaines décisions internationales en matière sportive tiennent compte de ces enjeux."