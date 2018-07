Le stade Abbé-Deschamps sera ouvert, dimanche, pour suivre la finale entre la France et la Croatie. Un accord a été trouvé mercredi soir entre la municipalité et le club de l'AJA.

Yonne

Les critiques devenaient de plus en plus nombreuses après la qualification de l'équipe de France en finale du Mondial du football : Auxerre n'avait prévu aucun dispositif pour diffuser les matchs des Bleus. A contrario de Sens, qui a installé un écran géant dès les quarts de finale sur la place de la République, où près de 4000 personnes se sont réunies mardi soir, ou encore d'Avallon. La municipalité d'Auxerre justifiait cette absence de dispositif par le coût financier de l'événement, les contraintes de sécurité, le fait de ne pas faire d'ombre aux bars et restaurants qui, eux, diffusent les matchs.

Le stade Abbé-Deschamps pour accueillir les supporters des Bleus

Des élus auxerrois, tels que Pascal Henriat (finances) ou Yves Biron (sports), militaient aussi pour une diffusion publique de la finale. Finalement, un accord a été trouvé mercredi entre la municipalité et le club de l'AJA. "Dans la plus grande discrétion", assure le maire d'Auxerre, Guy Férez. France/Croatie sera diffusé dans le stade Abbé-Deschamps ! Guy Férez, dans un communiqué, assure que le stade Abbé-Deschamps "ajoute une offre d'accueil en faveur d'un public plus large, aux côtés des établissements de restauration et de boisson".

3 des 4 tribunes ouvertes

Plusieurs milliers de personnes sont attendues à l'Abbé-Deschamps, dimanche. 3 des 4 tribunes seront ouvertes aux supporters. Coup d'envoi 17h.