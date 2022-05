Parmi les 105 arbitres de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar, six femmes, dont la Française Stéphanie Frappart, a annoncé la Fifa ce jeudi. Ce sera une première.

Mondial de foot 2022 : six femmes parmi les arbitres sélectionnés, dont la Française Stéphanie Frappart

Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du monde masculine, plusieurs femmes figureront parmi les arbitres, cet été au Qatar, a annoncé la Fifa ce jeudi. Elles seront au nombre de six, dont la Française Stéphanie Frappart, qui à 39 ans ne cesse d'étoffer son CV déjà impressionnant. Première femme arbitre en deuxième division française en 2014, en Ligue 1 masculine en 2019, en Ligue des champions en 2020 et en finale de Coupe de France le 7 mai dernier, Stéphanie Frappart fera partie des 36 arbitres de champs de cette Coupe du monde, aux côtés de la Rwandaise Salima Mukansanga et de la Japonaise Yoshimi Yamashita.

Trois autres femmes, la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l'Américaine Kathryn Nesbitt officieront aux côtés de 66 autres arbitres assistants.

Six femmes sur 105 arbitres donc, soit moins de 6% des effectifs. Mais il s'agit d'une première, ce dont Pierluigi Collina, le président de la Commission des arbitres de l'instance mondiale, se félicite : "Leur désignation est le résultat d'un long processus entamé il y a plusieurs années", écrit-il dans un communiqué, dans lequel il dit aussi espérer "qu'à l'avenir, la présence d'arbitres femmes lors de compétitions masculines de haut niveau (sera) considérée comme la règle plutôt que l'exception".

Tous les arbitres désignés, auxquels s'ajoutent 24 arbitres assistants vidéo, commenceront leur préparation au début de l'été "par des séminaires à Asuncion, Madrid et Doha". Elle portera notamment sur "la protection des joueurs", "l'uniformité" dans l'application des règles, ainsi que "la compréhension des caractéristiques des équipes et des joueurs".