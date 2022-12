Mondial de foot : à Châteauroux, cet Argentin prépare une célébration originale si son équipe gagne

La bataille pour une troisième étoile. La France et l'Argentine disputent la finale de la Coupe du monde de football au Qatar ce dimanche à 16 heures. À Châteauroux, il y a un argentin qui suivra de près ce duel : Sebastian Escobar. Chez lui, la moitié de la famille soutient la France, l'autre l'Argentine.

ⓘ Publicité

Une famille divisée pour la finale

Sebastian a suivi tous les matchs de la France et de l'Argentine pendant ce Mondial. Les drapeaux des deux pays sont accrochés devant chez lui. Mais quand on lui demande qui il supporte, il n'hésite pas une seconde : **"**En règle générale, je supporte la France, mais là (...) c'est mon cœur qui parle, c'est l'Argentine".

Dans la famille du prof de tango, c'est du trois contre trois : lui et ses deux filles sont pour l'Argentine, sa compagne et ses deux enfants soutiennent à l'inverse la France. Ils regarderont la finale tous ensemble chez eux. "Tout le monde est maquillé, on est prêt. On a fait ça pendant toute la Coupe du monde. En fait, on est assez superstitieux, donc on est tous devant la télé, on suit les match, on regarde les hymnes. C'est très important. On regarde l'avant et l'après- match ; il y a un rituel, on va dire." Le moment des hymnes est particulièrement attendu par Sebastian : "Vous voyez l'émotion qui sort des joueurs parce qu'ils représentent quand même une nation, que ça soit pour les Français avec la Marseillaise ou avec les Argentins avec notre hymne (...) Il y a beaucoup d'émotion, on a plein de souvenirs, que ça soit avec Maradona ou avec Messi, chanter l'hymne national, c'est quand même assez fort, assez puissant pour nous, d'ailleurs moi je le chante à la maison".

Un passionné de foot

Le foot, c'est la passion de Sebastian. Il est tombé dedans tout petit. "Depuis tout petit je supporte l'équipe de Boca Juniors en Argentine [club mythique de Maradona, entre autres] C'est quelque chose qui nous a été transmis par mon père dès la naissance (....) à l'âge de dix ans, il nous a acheté notre carte. On est quatre frères, donc on a tous les quatre une carte des socios en Argentine. Donc oui, depuis tout petits, on va voir les matchs et toute ma famille va les voir. En fait, c'est assez familial, le foot (...) quand on va voir les matchs on est sept ou huit ; il y a ma mère, il y avait mon père, il y a ma petite nièce, il y a mes neveux. Tout le monde y va en fait*".*

Pour la finale de ce Mondial 2022, Sebastian pronostique une victoire 3-0 de l'Argentine, grâce à un triplé de Messi. Dans tous les cas, il le dit, cette victoire sera historique : " La France risque de gagner sa deuxième étoile de suite, sa troisième étoile au total (..) Et Messi risque de gagner la seule coupe qui lui manque". Lionel Messi, qui joue probablement là sa dernière Coupe du Monde, et qui aura donc à cœur d'aller chercher cette troisième étoile également pour l'Albiceste.

En cas de victoire de l'Argentine, une façade à peindre..

Si l'Argentine venait à remporter la Coupe du Monde, Sebastian Escobar a déjà tout prévu : **"**Je l'ai dit à ma femme tout à l'heure : demain je vais aller à Castorama, on va acheter de la peinture si jamais l'Argentine gagne, on va peindre la façade aux couleurs de l'Argentine, en bleu ciel et blanc." Un geste qui ferait écho à un autre dans sa famille "Quand j'étais petit, en 1986, on avait gagné la Coupe du monde au Mexique. Et en fait mon père, on avait une voiture blanche, avant le match, il avait peint la voiture en bleu ciel et blanc. Donc ça a apporté beaucoup. Je pense que je vais faire pareil".

En cas de victoire de l'Albiceste, Sebstian promet de fêter discrètement. Et en cas de victoire de la France ? "Si jamais on perd, je risque d'éteindre mon téléphone au moins une semaine (...) ca va être trop triste".