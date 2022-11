Mondial de foot / début de frémissement pour la vente des maillots des Bleus

Avec sa victoire face à l'Australie dans son premier match de poule, la France qui a été regardée dans l'hexagone pas plus de 12 millions de supporters va voir ses fans qui vont se rendre de plus en plus nombreux dans les magasins pour acheter les maillots officiels. A chaque nouvelle victoire dans ce Mondial au Qatar, ce sont des ventes supplémentaires reconnaissent les vendeurs du maillot aux deux étoiles de champion du monde en attendant, qui sait, la troisième. Parmi la panoplie du parfait supporter on retrouve donc le maillot officiel de l'équipe de France. Deux versions de coloris bleu mais aussi blanc. Dans les magasins spécialisés vous trouverez aussi deux versions celle à 90 euros et celle du maillot réplique des joueurs de l'équipe de France à 140 euros ! Dans le magasin Espace foot de Poitiers, Alexandre reconnait cette montée en température : "Depuis la victoire face à l'Australie on fait plus de ventes c'est sûr et ça va continuer comme ça tout au long du parcours."

ⓘ Publicité

Des maillots qui sont tout simplement beaux

"Certains supporters risquent d'être déçus, comme lors de la finale victorieuse de 2018. Certains étaient venus dès le lendemain, mais j'avais déjà plus rien. D'autant que les stocks ne sont pas extensibles. Le marché est tendu." D'ailleurs le gérant reconnait qu' à chaque fois c'est un pari. Combien va-t-il en vendre, et surtout quel parcours pour l'équipe de France. D'ailleurs les français sont assez seuls à se comporter comme ça comme le souligne Alexandre. "Pour d'autres nations comme l' Espagne, le Portugal, mais aussi le Mexique, les supporters viennent s'offrir un maillot dès que ceux-ci apparaissent en magasin. Et puis il y a aussi une clientèle pour des achats pour des maillots qui sont tout simplement beaux ! J'ai vendu dernièrement à des français des maillots de l'équipe du Japon, juste parce qu'ils le trouvaient joli".