Mondial de foot féminin : l'impatience des jeunes joueuses mancelles

Le Mans, France

Les affiches de la compétition qui va se dérouler du 7 juin au 7 juillet fleurissent dans les tournois organisés en Sarthe : "Coupe du Monde Féminine de la Fifa, France 2019". De quoi faire rêver les jeunes sportives du Mans FC. Shaima n'a que 12 ans, mais déjà, elle annonce la couleur : "Je veux être dans l'équipe nationale plus tard !". Pour elle et ses coéquipières en U13, avoir le mondial en France cet été est inespéré.

Populariser le foot féminin

"C'est _génial d'avoir ce mondial en France_, ça n'arrive pas tous les jours", lance Lisa. "C'est la fierté, car le foot féminin n'est pas tellement mis en valeur jusque là donc c'est bien", renchérit Mathilde. "On parle tout le temps des garçons donc pour une fois qu'on peut parler des filles !" se réjouit Manon. Leur espoir, après le deuxième titre mondial des Bleus l'an dernier, c'est de voir les Françaises accrocher une première étoile à leur maillot.

En Sarthe, le nombre de joueuses ne cesse de croître. "Même dans les petites campagnes, certains clubs font des ententes quand elles ne sont pas assez nombreuses", indique Manon. "Il y a plus de joueuses qui arrivent en ce moment", confirme Kylan. Lors d'un grand tournoi rassemblant une centaine d'équipes de foot venues de toute la France, fin avril à La Ferté-Bernard, les féminines représentaient la moitié des 1.200 personnes sur le terrain. Une tendance qui pourrait s'accentuer avec le mondial : "Il va y avoir plus de filles qui vont s'inscrire dans les clubs", estime Shaima.

Aller voir des matches : "le rêve !"

Avec un mondial en France, le rêve pour ces jeunes footballeuses est de pouvoir assister à des matches depuis les tribunes d'un stade. Parmi les neuf villes dans lesquelles se déroulent la compétition, Rennes et Paris sont à portée de TGV. Encore faut-il convaincre les parents. "Ça coûte cher les tickets, on va suivre ça depuis la télé", regrette Kali.

"Peut-être qu'on va y aller", avancent certaines, pleine d'espoir. "Je pense pouvoir y aller comme ce n'est pas trop loin, ce n'est pas comme si ça se déroulait dans un autre pays !", lance Mathilde. "Les matches à Paris, ce n'est pas loin, on est à une heure de train", renchérit Anissa. Qu'elles aient ou non leurs billets, elles suivront la compétition dans tous les cas, à commencer par la toute première rencontre entre la France et la Corée du Sud, le 7 juin, au Parc des Princes.