Mondial de foot féminin. Reynald Pedros, l'entraineur du Maroc est orléanais

Reynald Pedros et son équipe se hissent à la deuxième place de la poule derrière la Colombie

Un orléanais du côté du Maroc et une orléanaise du côté de la France. Mardi 8 août 2023, lors du huitième de finale de la Coupe du Monde de football féminine en Océanie, la ville d'Orléans sera bien représentée. On savait déjà que Grace Geyoro est un élément important de l'équipe de France pour ce mondial, c'est d'ailleurs la vice capitaine, mais on a moins parlé de Reynald Pedros, l'entraîneur du Maroc.

Une expérience dans le Loiret avant le haut niveau

L'entraineur des marocaines c'est l'orléanais Reynald Pedros. Il est né à Orléans en 1971. Avant de devenir entraineur, l'homme de 51 ans a touché ses premiers ballons à Beaugency. Il a ensuite entrainé Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Pryvé-St-Mesmin de 2008 à 2012 avant d'être nommé entraineur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais cinq années plus tard. Depuis 2020, il dirige la sélection marocaine .

Reynald Pedros n'a pas retenu ses larmes après la qualification ce jeudi 3 août. C'est la première fois de son histoire que le Maroc se qualifie pour un huitième de finale d'un mondial. L'orléanais estime que son équipe aura "une petite chance" contre la France mardi 8 août à 13 heures.