PHOTOS - Mondial 2018 : les communes du nord Franche-Comté aux couleurs des Bleus

Par Nicolas Wilhelm, France Bleu Belfort-Montbéliard

L'équipe de France de football dispute ce jeudi son deuxième match de poule au Mondial en Russie face au Pérou. Plus les Bleus iront loin, plus la folie montera dans le pays. En attendant, les couleurs tricolores s'affichent sur le fronton des maisons. Promenade entre Belfort et Montbéliard.