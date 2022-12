Coupe du monde : "Mon pays, l'Argentine va gagner !", prédit l'ex rugbyman du Stade Toulousain Omar Hasan

L'équipe de France de foot a battu le Maroc ce mercredi 14 décembre 2022 au mondial au Qatar, et affrontera l'Argentine dimanche face en finale, pour tenter de décrocher une 3e étoile. Le rugbyman argentin Omar Hasan, consultant France Bleu, ancien international et joueur du Stade Toulousain est dans le choix de France Bleu Occitanie à 7h45. Entre l'Argentine et la France, son cœur ne balance pas... Interview.

France Bleu : Omar, vous avez regardé le match France-Maroc , alors qu'en avez-vous pensé ?

La France a dominé la première mi-temps mais après ca a été plus difficile. Le Maroc a été valeureux et il y a eu une trentaine de minutes compliquées pour les Bleus. Le Maroc méritait de marquer ...et ça aurait été différent !

On aura donc une finale France-Argentine dimanche, vous allez supporter qui ? Ca va être difficile non ?

Ah non ce n'est pas difficile, ce sera l'Argentine (qui a battu la Croatie 3-0 en demi, ndlr) ! Dans mon pays le foot est très ancré. J'ai le souvenir de 1986 où on était champions (au Mexique), de ces accolades avec mon père quand on a gagné. Le foot, c'est un sport qui unit le peuple, où on oublie tout.

Vous avez aussi connu les souvenirs des Bleus, avec la 1ere étoile en 1998 ?

Oui et je pense que ça sera dur pour l'Argentine, mais qu'on arrivera au bout. J'ai regardé beaucoup la télé argentine pendant ce mondial et je vois un incroyable esprit d'équipe. Il y a toujours eu un joueur qui est sorti du lot. Lionel Messi est le thermomètre mais il n'y a pas que lui. L'entraineur (Lionel Scaloni, ndlr) est fort, il y a beaucoup de travail et de détermination pour arriver au bout.

Vous êtes un ancien pro du rugby, du Stade Toulousain, vous avez joué avec l'équipe nationale d'Argentine. A quoi on pense à quelques jours d'une finale, qu'est-ce qu'on a dans la tête ?

On essaie de se concentrer , de se mettre dans une bulle. De ne pas écouter ce que disent les uns ou les autres et ça c'est compliqué. De se concentrer sur un plan de jeu, une stratégie et chacun fait son boulot. Mais on sait que tout peut se passer pendant une finale, surtout s'il y a des tirs au but. Il faut être concentré et déterminé. Je pense que ça va être une belle finale !

C'est le repos, le mental qui compte, plus que l'entraînement ?

Oui ce sont les détails qui font la différence. Le foot, ça peut être un but à la dernière minute, les choses ne sont jamais jouées d'avance !

Un pronostic ?

L'Argentine va gagner. Peu importe combien, elle va gagner !