Mondial de football 2022 au Qatar: la Fifa renonce à une Coupe du monde à 48 équipes

La prochaine Coupe du monde de football au Qatar en 2022 se jouera à 32 équipes, et non 48. C'était pourtant le souhait du président de la Fifa mais la fédération a indiqué mercredi soir qu'elle renonçait au projet. Principal obstacle : les tensions au Moyen-Orient.

C'est un coup d'arrêt pour Gianni Infantino, le président italo-suisse de la fédération internationale de football. Son projet de faire passer le nombre d'équipes de 32 à 48 lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022 n'a pas été validé par la Fifa, qui a dit non mercredi soir. Le prochain mondial de foot se jouera donc à 32 équipes, comme en Russie en 2018.

Contexte géopolitique défavorable

Pourtant, en mars, lors d'un conseil à Miami, la Fifa s'était prononcée en faveur de cet élargissement du nombre d'équipes dans la phase finale de sa compétition phare. Mais entre-temps, la fédération internationale de football a lancé un "processus de consultation approfondi" et a conclu que "dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pouvait être mise en oeuvre".

Le projet de Gianni Infantino s'est heurté à un obstacle majeur : celui de la géopolitique au Moyen-Orient et du blocus imposé au Qatar par plusieurs de ses voisins. Le Qatar étant un tout petit Etat d'un point de vue de la superficie, pour passer de 32 à 48 participants, et donc de 64 à 80 matches disputés, tout en n'allongeant pas le délai de la compétition (du 21 novembre au 18 décembre 2022), il aurait fallu qu'un pays voisin, comme le Koweït ou Oman, accueille des rencontres. Ces deux Etats se sont en effet tenus à l'écart de la crise du Golfe qui a éclaté en 2017 entre le Qatar d'un côté, et l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte de l'autre.

La Fifa a conclu qu'en raison "de l'avancée des préparatifs, plus de temps était nécessaire et qu'une décision ne pouvait être prise avant juin. Il a donc été décidé de ne pas aller plus loin dans cette option". Un recul qui n'étonne pas ce bon connaisseur du football mondial joint par l'AFP : "Le football transcende certes beaucoup d'obstacles, dit ce spécialiste, mais Infantino n'a pas compris que le football ne pouvait pas transcender les conflits géopolitiques". Avant d'ajouter : "très peu de gens croyaient dans son projet, donc voir que la Fifa y renonce ne constitue pas une énorme surprise".

Passer de 32 à 48 équipes, un enjeu financier

Gianni Infantino, élu à la tête à la tête de la Fifa en 2015 pour un mandat de quatre ans, avait pris l'engagement de faire passer la Coupe du monde de 32 à 40 équipes dans un premier temps. Ce sera finalement 48, pour l'édition 2026, organisée conjointement par le Canada, les Etats-Unis, et le Mexique.

Outre la justification sportive d'ouvrir le football de haut niveau à plus de pays, la Fifa a bien entendu un intérêt financier à augmenter le nombre d'équipes engagées dans sa compétition mondiale. Selon Francetvsports, elle tire 90% de ses revenus de la Coupe du monde (droits TV, marketing, billetterie).

Or, la plus-value entre une compétition à 32 et 48 est énorme. Une étude de faisabilité consultée par l'AFP, et soumise en mars aux membres du Conseil de la Fifa assurait qu'une Coupe du monde au Qatar avec 48 équipes au lieu de 32 générerait entre 300 et 400 millions de dollars de revenus supplémentaires.